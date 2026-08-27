Kurt Tehdidi Artıyor

Burhaniye ilçesinde, Madra dağında koyun çobanlığı yapan Fevzi Yılmaz, kurtların koyunlara zarar verdiğini söyledi. Son yıllarda tehlikenin arttığına dikkat çeken Yılmaz, önlem alınmasını istedi.

İlçeye bağlı Korucaoluk köyünde koyunculuk yapan 56 yaşındaki Fevzi Yılmaz, yaz aylarını Madra Dağında geçirdiğini söyledi. Çocukluğundan beri koyunculuk yaptığını kaydeden 3 çocuk babası Fevzi Yılmaz, kurt korkusu yüzünden 4 köpek beslediğini söyledi. Kurtlarla baş etmede zorlandıklarını anlatan Yılmaz, "Ben çocukluğumdan beri koyunculuk yapıyorum. Yaz aylarında Madra Dağındaki yaylaya çıkıyoruz. Eskiden kurt tehlikesi yoktu. Ancak, son yıllarda Madra da kurtlar arttı. Koyunlarınızı telef ediyorlar. Hayvanları korumak için 4 adet köpek besliyorum. Kurtlar için önlem alınmasını istiyorum" dedi.