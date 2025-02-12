Kurtağlı Köyü'nde Baraj Mağduriyeti

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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta, Yeşil Irmağın kolu olan Çekerek Irmağı üzerinde sulama ve enerji üretimi amaçlı olarak inşa edilen ve 2011 yılında su tutulmaya başlanılan Süreyya Bey Barajı havzası altında arazileri kalan köylüler, verilen sözlerin tutulmadığını, mağdur olduklarını söyledi. Baraj yapımı için 2006 yılında tarım arazileri istimlak edilen 9 köyden biri olan Çekerek ilçesine bağlı Kurtağılı köyünün başka bir alana taşınma kararı iptal edilince, tarım ve hayvancılıkla uğraşan köy halkının önemli bölümü göçtü, köyde kalanlar ise mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 2006 yılında yapılan Süreyya Bey Barajı inşaasından sonra nüfusu 459 olan Kurtağlı köyünün, yeni bir alana taşınacağı söylense de sonrasında bu karardan vazgeçildi ve taşınmayan 9 köyün tarımsal üretimde kullanılan arazileri ise sular altında kaldı. Taşınmayan ve zamanla göç veren köy nüfusu 2024 yılı sonu itibariyle 169 kişiye düştü. 70 erkek, 99 kadın nüfusun yaşadığı köyde, kalan arazide tarımsal üretim ve hayvancılık yapmaya çalışan yurttaşlar, köyün yerleşim alanının değiştirilmediği gibi, mevcut yerleşim alanına da bakım yapılmadığını, köy içerisinden akan derelerin insan sağlığını tehdit ettiğini belirtip, yetkililerden destek talebinde bulundu.

"Kaç bakanımız var hiçbir faydaları yok"

Kurtağlı köyü sakinlerinden 78 yaşındaki Gazi Ekinci, yaşadıkları sorunlara çözüm olacak kimseyi bulamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün köyümüzün işte vaziyetini görüyorsun, pislik, dere ağızları. Köyü göçüreceklerdi, yer vereceklerdi, hazırlık yaptılar ama onu da yapmadılar. Ucuz fiyatla arazimizi verdik, dağlarda taşlarda bölük, pörçük birer tarlamız var, onunla da geçinemiyoruz. Hayvancılık yapıyoruz, çiftçilik yapıyoruz, çiftçiye de faydası olmuyor kimsenin, bu hükümetin, biz göremiyoruz. Burada altyapı yok, suyumuz kısıtlı, sularımız kısıtlı akıyor. Baraj kaç yılında bilmiyorum, o günden beri daha köyümüze ne hizmet var, hiçbir şey yok. Arazimizi o zaman dönümünü 10 kağıttan aldılar, bir Maltepe sigarasıydı bir zamanlar 10 (10 lira) kağıttı. Su altını 15 liradan aldılar, geri kalanı 10 liradan aldılar. Taşını bedava aldılar, toprağını bedava aldılar, en ucuz barajı burada yaptık dediler. Göçüreceklerdi köyümüzü ama yer yok, şu yok, bu yok diyerekten buradaki, Çekerek'teki ofisimizi elimizden aldılar, sonradan ofis getirdiler. Bizim kazamıza, buralara bir hizmet yok. Kaç bakanımız var, Yozgat'tan kaç milletvekilimiz var, hiçbir faydaları yok. Yerimiz de yok, başka köyün dağlarında mallarımız yayılıyor, oraya da koymuyorlar. Çürük Köyü var, Fakıdağı'nın oralar var, Koyunculu Köyü var, oralarından geçiniyoruz, oralara da koymuyorlar muhtarları. Geçinemiyoruz, hayvancılığı da yapamıyoruz, çiftçilik ile uğraşıyorduk, yine de çiftçilik ile uğraşıyoruz ama mağduruz. Oradan pislikler akıyor, bu pislikler nereye gidecek, köyde bu insan bu pislikleri yaşayabilir mi?"