Kurtarma çalışması yapan iş makinesi kara saplandı

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı karda mahsur kalan otomobili kurtarmaya giden iş makinesi de kara saplandı.

Van genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının tipi etkisiyle yer yer bir metreyi bulduğu Çaldıran'da bir otomobil kara saplandı. İlçeye bağlı Sellik Mahallesinde karda mahsur kalan vatandaşların imdadına ise yol temizleme çalışması yürüten iş makinesi yetişti. Bölgede çalışma yapan ve mahsur kalan otomobili kurtarmaya çalışan iş makinesi de kara saplandı. İş makinesi ise vatandaşların yardımıyla saplandığı yerden kurtarıldı.