 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kurtarma çalışması yapan iş makinesi kara saplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kurtarma çalışması yapan iş makinesi kara saplandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı karda mahsur kalan otomobili kurtarmaya giden iş makinesi de kara saplandı. İş makinesi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

24.01.2024 - 17:48,  Güncelleme: 17:51
Abone Ol

Kurtarma çalışması yapan iş makinesi kara saplandı

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı karda mahsur kalan otomobili kurtarmaya giden iş makinesi de kara saplandı.

Van genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının tipi etkisiyle yer yer bir metreyi bulduğu Çaldıran'da bir otomobil kara saplandı. İlçeye bağlı Sellik Mahallesinde karda mahsur kalan vatandaşların imdadına ise yol temizleme çalışması yürüten iş makinesi yetişti. Bölgede çalışma yapan ve mahsur kalan otomobili kurtarmaya çalışan iş makinesi de kara saplandı. İş makinesi ise vatandaşların yardımıyla saplandığı yerden kurtarıldı.

Kurtarma çalışması yapan iş makinesi kara saplandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çaldıran, Van, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurtarma çalışması yapan iş makinesi kara saplandı - Son Dakika


21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:59:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kurtarma çalışması yapan iş makinesi kara saplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement