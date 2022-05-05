Kürtçe tabela önünde uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere Eğitim Bir-Sen'den tepki - Son Dakika
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Kürtçe tabela önünde uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere Eğitim Bir-Sen'den tepki

05.05.2022 11:40
Kürtçe tabela önünde uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere Eğitim Bir-Sen'den tepki

Erzurum'un Karayazı ilçe girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştıkları belirtilen 4 öğretmene, Eğitim-Bir-Sen 2 nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş tepki göstererek yazılı açıklama yaptı.

Erzurum'un Karayazı ilçe girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştıkları belirtilen 4 öğretmene, Eğitim-Bir-Sen 2 nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş tepki göstererek yazılı açıklama yaptı.

Eğitim-Bir-Sen 2 nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, "Eğitim-Bir-Sen olarak Karayazı ilçemizde sosyal medyaya düşen resimleri paylaşan öğretmenlerin bu paylaşımını ve verdikleri görüntüyü asla uygun bulmuyoruz. Toplumun değerleri ile örtüşmeyen, öğretmenlik mesleği ve itibarı ile yan yana olmayacak böylesine nahoş bir paylaşımın toplumun maşeri vicdanını rahatsız ettiğini ve asla tasvip edilecek bir davranış olmadığını ifade etmek istiyoruz. Kurulduğumuz günden beri toplumun ortak değerleri üzerinden yaptığımız sendikacılıkla toplumun kaynaşmasına bir harç olma gayreti yanında ötekileştirecek her eylem ve söylemin de karşısında olmuş bir teşkilatız. Eğitim camiası içerisinde yer alan hiç kimsenin, yanlış anlamalara meydan verecek böylesi paylaşımlar yapmasını doğru bulmuyoruz. Böyle bir paylaşımın olması eğitim camiası adına doğru olmamıştır ve tüm camia üzülmüştür. Farklı niyetlerinin olmasına ihtimal vermediğimiz bu paylaşımla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, soruşturma neticesine göre hareket etmenin daha doğru olacağına inanıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

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Mustafa Karataş, Eğitim Bir Sen, Karayazı, Kürtçe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kürtçe tabela önünde uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere Eğitim Bir-Sen'den tepki - Son Dakika


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