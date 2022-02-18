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Kurtuluş etkinliklerinin 3'ncü gününde milli kahramanlar kabirleri başında anıldı - Son Dakika

Kurtuluş etkinliklerinin 3'ncü gününde milli kahramanlar kabirleri başında anıldı

18.02.2022 16:09
Kurtuluş etkinliklerinin 3'ncü gününde milli kahramanlar kabirleri başında anıldı

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi ve Şehit Miralay Sabri Bey kabirleri başında anılırken Yukarı Kırzı köyünde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi ve Şehit Miralay Sabri Bey kabirleri başında anılırken Yukarı Kırzı köyünde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi.

Programda ilk olarak 1916-1918 yıları arasında gerçekleşen Rus işgali sırasında Bayburt Belediye Başkanlığı yapan 17 Ekim 1917'de Rusya'da gerçekleşen Bolşevik İhtilalinin ardından Bayburt'tan çekilen Rus kuvvetlerinin gitmesiyle gücü ele geçiren Ermeniler tarafından önce taş mağazalarda hapsedilen ve daha sonra canice şehit edilen Hafız Süleyman Efendi, Ulu Cami bahçesinde bulunan kabri başında anıldı.

Bayburt Vali Yardımcısı Göksel Yüksel ve Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, burada şehit başkanın kabrine çiçek bıraktı.

Daha sonra Bayburt İl Müftülüğü görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından protokol kabrin başından ayrıldı.

'Miralay Sabri Bey'in kabri ziyaret edildi'

Şehit başkanın kabrinin ardından 1916 yılında Kop Dağlarında Rus kuvvetleriyle cereyan eden savaşlarda Rus süvari birliklerinin hücumu karşısında kontrolsüz olarak geri çekilen erleri durdurmaya çalışırken, Ahsunk (Gümüşsu) Köyü Hanları mevkiinde atının üzerinde alnından vurularak şehit edilen 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay Sabri Bey'in Kaleardı Mahallesi'nde bulunan kabri ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında Bayburt Vali Yardımcısı Göksel Yüksel ve Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk Şehit Miralayın kabrine çiçek bıraktı. Ardından okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualar ile ziyaret sona erdi.

'Şehit kadınlar unutulmadı'

Etkinlikler kapsamında son olarak Yukarı Kırzı köyünde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edildi. 1916-1918 yılları arasında Bayburt'ta gerçekleşen Ermeni mezalimi sırasında Yukarı Kırzı köyünde namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte su kuyularına atlayarak şehadet şerbetini içen kadınlar anısına yaptırılan anıtın bulunduğu Yukarı Kırzı köyünde program gerçekleştirildi. Burada ilk olarak Bayburt Vali Yardımcısı Göksel Yüksel ve Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk tarafından anıta çelenk sunuldu. Daha sonra temsili mezar taşlarına protokol tarafından bırakılmasını takiben Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından program sona erdi.

Ziyaretlere Bayburt Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Bayburt İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Arsoy, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Kurtuluş etkinliklerinin 3'ncü gününde milli kahramanlar kabirleri başında anıldı
Kurtuluş etkinliklerinin 3'ncü gününde milli kahramanlar kabirleri başında anıldı
Kurtuluş etkinliklerinin 3'ncü gününde milli kahramanlar kabirleri başında anıldı
Kurtuluş etkinliklerinin 3'ncü gününde milli kahramanlar kabirleri başında anıldı

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Bayburt, Göksel, Şehit, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kurtuluş etkinliklerinin 3'ncü gününde milli kahramanlar kabirleri başında anıldı - Son Dakika


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