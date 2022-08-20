Keyifli ve Organik Alışverişin Adresi: Talas Maharetli Eller - Son Dakika
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Keyifli ve Organik Alışverişin Adresi: Talas Maharetli Eller

20.08.2022 10:38
Keyifli ve Organik Alışverişin Adresi: Talas Maharetli Eller

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yine keyifli bir alışveriş gününe sahne olmak için gün sayıyor.

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yine keyifli bir alışveriş gününe sahne olmak için gün sayıyor. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 21 Ağustos Pazar günü el emeği ürün meraklılarını misafir edecek.

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanında kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Keyifli ve Organik Alışverişin Adresi: Talas Maharetli Eller - Son Dakika

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