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Kurum müdürlerinden Dündar'a 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

Kurum müdürlerinden Dündar'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

05.02.2022 10:01
Kurum müdürlerinden Dündar'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

Kurum müdürleri, yeni göreve başlayan Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ı makamında ziyaret ederek, 'Hayırlı olsun' dileklerini ilettiler.

Kurum müdürleri, yeni göreve başlayan Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ı makamında ziyaret ederek, 'Hayırlı olsun' dileklerini ilettiler.

Kütahya İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Kamil Uçan ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Sayar, Dündar'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Bölge Müdürü Birol Dündar ve kurum müdürleri ortaklaşa yapabilecekleri çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundular.

Bölge Müdürü Dündar, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA

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Sosyal Güvenlik Kurumu, milli eğitim bakanlığı, Kütahya, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kurum müdürlerinden Dündar'a 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurum müdürlerinden Dündar'a 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika
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