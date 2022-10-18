Kuruyan Kuyucuk Gölü sessizliği büründü - Son Dakika
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Kuruyan Kuyucuk Gölü sessizliği büründü

18.10.2022 23:30

Kuruyan Kuyucuk Gölü sessizliği büründü Kuşların yeni barınağı Kars Çayı oldu Kuyucuk Gölü kuraklık nedeniyle tamamen kuruyarak sessizliğe bürünürken, su kuşlarının yeni barınağı Kars Çayı oldu.

Kuruyan Kuyucuk Gölü sessizliği büründü

Kuşların yeni barınağı Kars Çayı oldu

KARS - Kuyucuk Gölü kuraklık nedeniyle tamamen kuruyarak sessizliğe bürünürken, su kuşlarının yeni barınağı Kars Çayı oldu.

Her yıl Ekim ayı sonunda ve Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık olarak 40 bin göçmen kuşun uğrak noktası haline geline gelen, 1997 yılında 13 metre derinliğe sahip olması ile bilinen Kuyucuk Gölü, 2022 yılında kuruyarak otlan alana döndü.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 1'inci, Türkiye'de ise 13'üncü Ramsar Alanı olan ve Ramsar Sözleşmesi çerçevesinde koruma altına alınan 245 hektarlık göl, 416 hektarlık Ramsar alanına sahip olan ve 230 kuş türünün yaşadığı denizden bin 627 metre yükseklikte bulunan Kuyucuk Gölü'nde su da kuş da kalmadı.

"Kuşların yeni mekanı Kars Çayı"

Kuyucuk Gölü'nün kurumasıyla birlikte su kuşlarının yeni mekanının Kars Çayı olduğunu ifade eden doğa fotoğrafçısı Serkan Erkoç, "Kuyucuk Gölü'nün tamamen kurumasıyla birlikte orada bulunan su kuşları, özellikle yaban ördekleri Kars Çayı'nı mesken tuttular. Burada şuanda yüzlerce yaban ördeği bulunmakta, burada yavrularını büyütüp, göçe hazırlık yapıyorlar" dedi.

Kuruyan Kuyucuk Gölüyle birlikte yaban kuşları da kendileri kent genelinde bulunan göl ve akarsular da yaşamlarını sürdürmeye başladı. Su kuşlarının büyük çoğunluğu ise Kars Çayı'nda yaşamaya başladı. Kuruyan göl ise artık büyükbaş hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

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Kaynak: İHA

Kars Çayı, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuruyan Kuyucuk Gölü sessizliği büründü - Son Dakika

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