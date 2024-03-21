Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Adnan Menderes Bulvarı'nı ziyaret ederek, bölgede yapacakları yenileme çalışmalar hakkında esnafa bilgi verdi.
Başkan Günel, Adnan Menderes Bulvarı'nı dolaşarak esnafın sorun, talep ve önerilerini dinledi. CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek'in de katıldığı ziyarette, Başkan Günel vatandaşlarla bol bol sohbet ederek bir sonraki hizmet döneminde yapacağı yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Adnan Menderes Bulvarı'nda sezon sonu yenileme çalışması başlatacaklarını belirten Günel, "Çalışma kapsamında bulvarın ve paralelindeki Devrim Çıkmazı'nın üstyapısı ve kaldırımlarını yenileyeceğiz. Ayrıca aydınlatma ve peyzaj çalışmaları yapacağız. 31 Mart yerel seçimlerinde hemşehrilerimin vereceği destekle Kuşadası'nda hizmet çağı yaşanmaya devam edecek" dedi.
Son Dakika › Yerel › Kuşadası Belediye Başkanı Adnan Menderes Bulvarı'nda yenileme çalışmalarını anlattı - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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