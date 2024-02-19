Kuşadası Belediye Başkanı ATRO\'yu ziyaret etti

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Turist Rehberleri Odası'nı (ATRO) ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek ilçenin turizm potansiyelini artırmaya dönük projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunan Başkan Günel, " Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan kentimizde, ATRO kıymet verdiğimiz meslek örgütlerinden bir tanesi. Her zaman rehberlerimizin yanındayız" dedi.

Başkan Günel, kente yeni bir turistik rota daha kazandırmak amacıyla Müzeler Sokağı haline getirilecek olan Yıldırım Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarıyla ilgili de ATRO yönetimiyle fikir alışverişinde bulundu. Günel, Kuşadası'nda turizmi 12 aya yaymak için farklı projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. ATRO ile yapılan toplantıda Günel, üyelere Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra bu yıl düzenlenecek olan festival ve kültürel etkinlikler hakkında da bilgi verdi.

Turist rehberliğinin çok önemli bir meslek olduğuna dikkat çeken Günel, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin turizm başkenti olan Kuşadası'nda, ATRO kıymet verdiğimiz meslek örgütlerinden bir tanesi. Beş yıl boyunca bizimle uyum ve iş birliği içerisinde çalıştıkları için kendilerine teşekkür ederim. Ayrıca, turist rehberlerinin yabancı dil bilme zorunluluğu ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Hem Türkiye turizmini hem de rehberlik mesleğini olumsuz etkileyecek olan bu kanun teklifine karşı her zaman rehberlerimizin yanındayız."