Kuşadası Belediye Başkanı EMITT Fuarı'nda ulusal medyanın ilgi odağı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuşadası Belediye Başkanı EMITT Fuarı'nda ulusal medyanın ilgi odağı oldu

Kuşadası Belediye Başkanı EMITT Fuarı\'nda ulusal medyanın ilgi odağı oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul'da düzenlenen EMITT Fuarı'na katılarak kentin turizm potansiyeli ve gerçekleştirdiği yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Günel, aynı gün içinde 3 farklı ulusal TV kanalında canlı yayına katılarak Kuşadası'nın tanıtımına büyük katkı sağladı.

09.02.2024 20:08  Güncelleme: 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyanın en önemli turizm fuarlarından EMITT'e katılmak üzere gittiği İstanbul'da ulusal medyanın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Aynı gün içerisinde 3 farklı ulusal TV kanalında canlı yayına katılan Başkan Ömer Günel, kentin turizm potansiyeli ve görevde olduğu süre boyunca gerçekleştirdiği yatırım ve projeler ile ilgili olarak bilgi aktardı.

İstanbul'da 27'nci kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndaki (EMITT) Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde turizmcilerle iş birliği içerisinde kurulan Kuşadası standını ziyaret etmek üzere İstanbul'da bulunan Başkan Ömer Günel, ulusal medyada yoğun ilgi gördü. Aynı gün içerisinde Halk TV'de İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde yayınlanan "Yeni Bir Sabah", Haber Türk'te Hülya Hökenek'in hazırlayıp sunduğu "Gün Ortası" ve TV 100'de yayınlanan Elif Tümen ile "Güne Bakış" programlarına canlı yayın konuğu olarak katılan Başkan Ömer Günel, aktardığı bilgiler ile Kuşadası tanıtımına büyük katkı sağladı. Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen hizmet ve projelere de değinilen canlı yayınlarda, Başkan Ömer Günel döneminde Kuşadası'nda başlayan değişime dikkat çekildi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ömer Günel, İstanbul, Kuşadası, Belediye, Turizm, Medya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı EMITT Fuarı'nda ulusal medyanın ilgi odağı oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:08:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı EMITT Fuarı'nda ulusal medyanın ilgi odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement