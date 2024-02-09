Kuşadası Belediye Başkanı EMITT Fuarı\'nda ulusal medyanın ilgi odağı oldu

Yerel

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, dünyanın en önemli turizm fuarlarından EMITT'e katılmak üzere gittiği İstanbul'da ulusal medyanın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Aynı gün içerisinde 3 farklı ulusal TV kanalında canlı yayına katılan Başkan Ömer Günel, kentin turizm potansiyeli ve görevde olduğu süre boyunca gerçekleştirdiği yatırım ve projeler ile ilgili olarak bilgi aktardı.