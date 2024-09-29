Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ahilik Haftası'nda Esnafa Destek Verdi - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ahilik Haftası'nda Esnafa Destek Verdi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ahilik Haftası\'nda Esnafa Destek Verdi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ahilik Haftası kapsamında şoför esnafı İsmail Gökçen'e Ahilik Ödülü vererek, depremde kızını kaybeden Gökçen'in anısına park yapılacağını açıkladı. Ziyarette esnaf, Başkan Günel'e yönelik minnet duygularını ifade etti.

29.09.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ahilik Haftası dolayısıyla Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette Ahilik Ödülü'nü Başkan Ömer Günel'in elinden alan şoför esnafı İsmail Gökçen, " 6 Şubat Depremi'nde Adıyaman'da kızım Müzeyyen'i kaybettim. Belediye Başkanımız her zaman bizim yanımızda oldu. Şimdi de kızım adına bir park yaptıracak. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından bu yıl 37'inci kez düzenlenen Ahilik Haftası, kentte çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Aydın ESOB Başkanı Muhammed Ali Künkcü, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten'in de yer aldığı ziyarette Başkan Ömer Günel tarafından şoför esnafı İsmail Gökçen'e Ahilik Ödülü verildi.

Ahilik Ödülü'nü aldığı için çok mutlu olduğunu belirten şoför esnafı İsmail Gökçen, "6 Şubat Depremi'nde Adıyaman'da kızım Müzeyyen, konakladığı otelde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Başkanımız Ömer Günel, ilk andan beri hep yanımızda oldu. Şimdi de kızımın anısını yaşatmak için Kuşadası Belediyesi tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir park yapılacak. Gökçen ailesi olarak kendisini çok seviyoruz" dedi.

AYESOB Başkanı Muhammed Ali Künkcü ise "Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bizim için çok kıymetli. Hiçbir karşılık beklemeden esnafımız için elinden gelen ne varsa yapıyor. Ben de esnaf arkadaşlarım adına Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ahilik Haftası'nda Esnafa Destek Verdi - Son Dakika

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