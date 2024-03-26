Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Davutlar Mahallesi\'nde İftar Sofrasında Buluştu

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi sakinleriyle iftar sofrasında buluştu. Ramazan ayının herkese bolluk ve bereket getirmesini dileyen Başkan Günel, "Bu keyifli akşamda bizimle olan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.

Başkan Günel birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının arttığı Ramazan ayında kurulan iftar sofralarında, hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Günel, son olarak Davutlar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde CHP Meclis üyesi Adayı Birtan Tütüncü ve Davutlarlı iş insanı Mustafa Filiz'in düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Günel, iftar yemeğinden önce hemşehrileriyle bol bol sohbet etti.

Ramazan ayının herkese bolluk ve bereket getirmesini dileyen Günel, "Bu keyifli akşamda bizimle olan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim. Ramazan ayının bereketini paylaştığımız nice iftar sofralarına" diye konuştu.