Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Denizlililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile bir araya geldi

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Denizlililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Dernek üyelerine bugüne kadar kentte yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Günel, "Beş yıl boyunca Kuşadası için pandemi ve ekonomik kriz demeden bütün gücümüzle çalıştık. Bugüne kadar Kuşadası'nda yapılamaz denen birçok projeyi hayata geçirdik" dedi.

Başkan Günel, Cumhuriyet Mahallesi'nde Kuşadası Denizlililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek de katıldı.

Toplantıda Başkan Günel tarafından dernek yöneticilerine, Kuşadası genelinde gerçekleştirilen alt ve üstyapı yatırımları ve Kent Meydanı projesi hakkında bilgi verildi. Dernek yöneticileri de Günel'e bugüne kadar Kuşadası'na yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

"ÖRNEK ALINACAK BİR BELEDİYE BAŞKANI"

Toplantıda CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Kuşadası, Belediye Başkanımız Ömer Günel döneminde hizmet ve yatırımla tanıştı. Belediye başkanımız, tüm hemşehrilerinin talep ve sorunlarıyla her zaman çok yakından ilgilendi. Sosyal belediyecilik anlayışından asla taviz vermeyerek yüreklere dokundu. Kuşadası onun döneminde Aydın'ın gözbebeği oldu. Ben her yerde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in örnek alınacak bir yönetim sergilediğini söylemekten gurur duyuyorum" diye konuştu.

Günel ise şunları söyledi:

"Öncelikle beni samimi bir şekilde karşılayan sizlere çok teşekkür ederim. Beş yıl boyunca Kuşadası için pandemi ve ekonomik kriz demeden bütün gücümüzle çalıştık. Bugüne kadar Kuşadası'nda yapılamaz denen birçok projeyi hayata geçirdik. Son 20 yılda yapılanın 3,5 katı hizmet ürettik. Ben birileri gibi hiçbir zaman boş vaatlerde bulunmadım. Birileri boş sözler verir ama Ömer Günel verdiği sözleri tutar. Bir sonraki görev dönemimde de bugüne kadar gerçekleştirdiklerimin en az 2 katı hizmet ve yatırım yapmaya söz veriyorum."