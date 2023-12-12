 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kent Konseyi Mahalle Meclisleri ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kent Konseyi Mahalle Meclisleri ile bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi Mahalle Meclisleri sözcüleriyle bir araya gelerek, talep ve önerileri ele aldı. Başkan Günel, kaliteli belediye hizmeti aldıklarını ve kaynakları doğru şekilde kullanarak her mahalleye eşit hizmet götürdüklerini belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kent Konseyi Mahalle Meclisleri ile bir araya geldi
12.12.2023 - 16:55,
Abone Ol

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi Mahalle Meclisleri sözcüleriyle bir araya geldi. Kuşadası ile ilgili talep ve önerilerin ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Günel, "Artık kaliteli belediye hizmeti alan bir kentte yaşıyoruz. Görevde olduğumuz süre boyunca kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanarak Kuşadası'nın her mahallesine eşit hizmet götürdük" dedi.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nı ortak akılla yönetme anlayışı doğrultusunda kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli olarak buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi Mahalle Meclisleri Sözcüleri ile bir toplantı yaptı. Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıda Başkan Ömer Günel, sözcülerin sorumlu oldukları bölgelerle ilgili çeşitli konulardaki talep ve önerileri dinledi. Daha sonraysa üyelerle Kuşadası'nda yaşama geçirilecek olan alt ve üstyapı yatırımları ile yeni projeler hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Göreve geldikleri günden bu yana Kuşadası için çok çalıştıklarını belirten Başkan Günel, "Kuşadası Kent Konseyi ve kentimizdeki diğer sivil toplum kuruluşları benim için büyük önem taşıyor. Çünkü Kuşadası'nda, ortak akılla yönetim anlayışını hayata geçirdik. Ayrıca ben yıl boyunca tüm planlamalarımı mahalle muhtarlarımızın istekleri, ilçe örgütümüzün kurduğu mahalle komisyonları ve hemşehrilerimin Güvercin Masaya yaptıkları başvuruları inceleyerek yapıyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nin kendisine iletilen sorun ve talepleri yetki ve imkanları dahilinde en hızlı şekilde çözüme kavuşturduğuna dikkat çeken Başkan Günel, "Artık kaliteli belediye hizmeti alan bir kentte yaşıyoruz. Görevde olduğumuz 4 buçuk yılda Kuşadası'na 30 yılda gerçekleştirilmeyen yatırımı yaptık. Kuşadası Belediyesi'nin bütçesini 6 katına çıkartarak tüm kaynaklarımızı vatandaşlarımıza hizmet götürmek için kullandık. Görevde olacağımız bir sonraki dönemde artık vizyon projeleri hayata geçireceğiz. Her mahallemizde hemşehrilerimizin ailece sosyalleşebileceği Cafer Kotan Yaşam Parkı gibi sosyal donatı alanları yapacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kuşadası Belediyesi, Kent Konseyi, Ömer Günel, Kuşadası, Yerel yönetim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kent Konseyi Mahalle Meclisleri ile bir araya geldi - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:15:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kent Konseyi Mahalle Meclisleri ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement