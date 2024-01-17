Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KESO\'yu ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı (KESO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım ve üyelerle bir araya geldi. Toplantıda bugüne kadar Kuşadası'nda gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, "Önümüzdeki dönem Kuşadası'nda vitesi daha da yükselteceğiz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentteki sivil toplum kuruluşu ve meslek odalarına gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, son olarak KESO Başkanı Ahmet Çalım ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Başkan Ömer Günel, üyelere kentte Kuşadası Belediyesi tarafından başta Aydın Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurumlarla uyum ve iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar, yatırımlar ve yaşama geçirilecek projeler hakkında bilgi aktardı. Ardından KESO üyelerinden esnafın sorun ve önerileriyle ilgili gelen talepleri dinledi.

"BÜTÇEYİ 6 KAT ARTIRDIK, SÖZ VERDİKLERİMİZİN 3 KATINI YAPTIK"

Görevde oldukları 5 yılda Kuşadası Belediyesi'ni mali açıdan disipline sokarak bütçeyi 6 kat artırdıklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Belediyeyi devraldığımızda gereksiz masrafları ortadan kaldırarak tüm kaynaklarımıza sahip çıktık. Gelir artırıcı kalemler oluşturup, tüm paramızı Kuşadası halkına hizmet için kullandık. Bizim dönemimizde ekiplerimiz, tüm kurumlarla uyum ve iş birliği içerisinde çalıştı. Sonuç olarak da Kuşadası'na söz verdiklerimizin 3 katını yaptık" dedi.

KUŞADASI'NA YENİ BİR KÜLTÜR MERKEZİ KAZANDIRACAĞIZ"

Önümüzdeki görev döneminde Kuşadası'nda hizmet ve yatırım alanlarında çıtayı daha da yukarılara taşıyacağını vurgulayan Başkan Ömer Günel, "Bana bir 5 yıl daha görev verilmesi halinde kentimizde hizmet vitesini yükselteceğiz. Yapımına başladığımız Kent Meydanı ve Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yanı sıra otogarda belediye iş merkezi ve Boyalık mevkiinde de toplam 12 bin metrekare alan üzerine kurulu olan yeni bir kültür merkezi daha inşa edeceğiz" diye konuştu.

KANTİNKART VE ADALI KART YOLDA

İhtiyaç sahibi kişi ve aileler için sosyal belediyecilik alanında yürütecekleri çalışmaları daha da artıracaklarını kaydeden Başkan Ömer Günel, "Önümüzdeki günlerde hemşehrilerimize belediye tesislerinde indirim sağlayacak olan Adalıkart uygulamasını başlatacağız. Ayrıca öğrenciler için süt dağıtımı ve beslenme çantası projelerinden sonra 'Kantinkart' projesini de devreye alıyoruz. Bu projemizle öğrenci kardeşlerimiz artık kantinlerden ihtiyacı olan gıda ve benzeri ürünleri ücretsiz olarak alabilecek" dedi.

KESO Başkanı Ahmet Çalım ise, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e bugüne kadar kente yaptığı yatırım ve hizmetlerden ötürü teşekkür edip, seçim çalışmalarında başarılar diledi.