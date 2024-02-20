Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Seçim Ofisinin Açılışında Konuştu

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sağlık Caddesi'nde bulunan seçim ofisinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Başkan Günel, "Rakiplerimin göreve gelmeleri halinde sizlere sundukları tek vaatleri benim yaptıklarımı yıkmak" dedi.

Başkan Günel, Sağlık Cadde'sinde bulunan seçim ofisinin açılışında Kuşadalılar tarafından coşkuyla karşılandı. Seçim çalışmaları sürecinde, rakiplerinin tek vaatlerinin kendi yaptıklarını yıkmak olduğunu belirten Günel, şunları söyledi:

"Benim ne yaptığımı veya ne yapamadığımı biliyorsunuz. Bugün bakıyorum diğer adaylar acaba kentle ilgili bir vaatte bulunacaklar mı? Rakiplerimin göreve gelmeleri halinde sizlere sundukları tek vaatleri benim yaptıklarımı yıkmak. Bugün karşınıza sözlerimi tutmuş olarak çıkıyorum. 5 yıl boyunca vaat ettiklerimin hemen hemen hepsini gerçekleştirdiğim gibi üzerine de çok şey koyduğumu düşünüyorum. Ben hep şunu söylüyorum: Sevgili hemşehrilerim 2019'dan önceki Kuşadası ile 2019'dan sonraki Kuşadası'nı lütfen kıyaslayın. Geçmişteki Kuşadası ile bugünü hatırladığınızda bizim 5 yılda ne kadar çok çalıştığımızı anlayacaksınız. Ben bu seçimde sizin vefanıza inanıyorum, sizin vefanıza güvenerek bu seçime giriyorum. Kuşadalı hemşehrilerimin vefasına güvenerek diyorum ki Kuşadalılar vefayı ve hizmet edeni bilir. Kuşadalılar bunu bildiği için de 31 Mart'ta sandıkları patlatacak diyorum."