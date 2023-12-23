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Kuşadası Belediye Başkanı Ulaşım Sektörü Esnaflarıyla Buluştu - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ulaşım Sektörü Esnaflarıyla Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret ederek kentte ulaşım sektöründe hizmet veren esnafla bir araya geldi. Başkan Günel, esnaflara bugüne kadar gerçekleştirdikleri yatırımlar hakkında bilgi verdi ve gelecek dönemde vizyon projelerinin hayata geçirileceğini söyledi. Ayrıca toplantıda kruvaziyer turizminde yaşanan rekor artış ve esnafın talepleri de ele alındı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ulaşım Sektörü Esnaflarıyla Buluştu
23.12.2023 - 09:22,
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret ederek kentte ulaşım sektöründe hizmet veren esnafla bir araya geldi. Toplantıda şoför esnafına bugüne kadar Kuşadası'nda gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Günel, "Görevde olduğumuz 4 buçuk yılda söz verdiklerimizin 3 katını yaptık. Bir sonraki dönemimizde de kentimizde vizyon projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Kuşadası'nda göreve geldiği günden bu yana kentin değişimi ve gelişimi için çalışan Belediye Başkanı Ömer Günel, mümkün olan her fırsatta esnafın sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Günel, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten, minibüsçü esnafı ve taksi duraklarının temsilcileriyle buluştu. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda tek tek söz alan esnaf ve temsilciler, Başkan Ömer Günel'e talep ve önerilerini iletti. Başkan Ömer Günel ise esnaf ve temsilcilerle yapımına başlanan 'Kent Meydanı' projesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilecek olan sahil bandı düzenlemesi ve yeni yapılacak olan otogarla ilgili fikir alış verişinde bulundu.

"Bizlerle çok yakından ilgileniyor"

Toplantıda konuşan Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten, Başkan Ömer Günel'in kendileriyle her zaman çok yakından ilgilendiğini söyledi. Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Kuşadası'nda büyük bir değişimin yaşandığını belirten Hüsnü Öten, "Kuşadası Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden birisi. Başkanımızın gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde Kuşadası'na artık daha çok yerli ve yabancı turist geliyor. Bu sezon hem taksici hem de minibüsçü esnafımız çok iyi iş yaptı. Deyim yerindeyse turistlere araba yetiştiremedik" dedi.

"Kruvaziyer turizminde rekor kırdık"

Toplantıda Kuşadası'nın çok bereketli bir turizm sezonu yaşadığına dikkat çeken Başkan Günel ise, "Kentimize Kasım ayı verilerine göre şu ana kadar 523 kruvaziyer gemisiyle, 774 bin 884 turist geldi. Bu anlamda Kuşadası 2023 yılında kruvaziyer turizminde rekor kırdı. Buradan 2024 yılının çok daha iyi geçeceğini müjdelemek isterim. Yakaladığımız bu yükselişte Kuşadası Belediyesi olarak bizim uluslararası kruvaziyer acenteleriyle kurduğumuz iyi ilişkiler çok önemli bir rol oynuyor. Tabi burada sizlere de çok önemli görevler düşüyor. Turistlere güler yüzlü davranmanız ve araçlarınızı her zaman temiz tutmanız çok önemli" diye konuştu.

"Tüm mahallelerimize yatırım yaptık"

Minibüsçü esnafı ve taksi duraklarının temsilcilerine Kuşadası'nda gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları hakkında da bilgi veren Başkan Ömer Günel, "Kentimizde bulunan 23 mahallenin hepsinde alt ve üstyapı yatırımları gerçekleştirdik. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile büyük bir uyum içerisinde çalışarak Davutlar Mahallemizin kanalizasyon sorununu çözdük. 2024 yılında Güzelçamlı ve Kuştur bölgesinin de bu sorunu ortadan kalkacak. Görevde olduğumuz süre boyunca Kuşadası'nın 30 yılda birikmiş olan sorunlarını çözüme kavuşturduk. 4 buçuk yılda söz verdiklerimizin 3 katını yaptık. Bir sonraki dönemimizde ise kentimizde vizyon projeler hayata geçireceğiz. Ayrıca taksi duraklarımızın modern ve estetik olması için başlattığımız yenileme çalışmaları sürecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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