Kuşadası Belediye Başkanı Günel tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Kuşadası Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, eski Kuşadası Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Ferdi Zenginoğlu ve iş adamı Hüseyin Kabasakal hakkında gözaltı kararı verilmiş, Aydın, İzmir ve Antalya olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Kuşadası Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, eski Kuşadası Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Ferdi Zenginoğlu ve iş adamı Hüseyin Kabasakal tutuklandı. Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN