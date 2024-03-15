Kuşadası Belediye Başkanı Yağmur Suyu Sorununu Çözdü

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yaptığı ziyarette esnaf tarafından kendisine iletilen yağmur suyu hattı sorununu anında çözüme kavuşturdu. Ekiplere yağmur suyu hattının ivedilikle yenilenerek gerekli ızgara imalatlarının yapılması talimatını veren Başkan Ömer Günel, otogar esnafının yaşadığı mağduriyeti giderdi.

Kuşadalı hemşehrilerini ziyaret ederek sorun ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, geçen günlerde Kuşadası Otogarını ziyaret etti. Otogar esnafı ile sohbet ettiği sırada Başkan Ömer Günel'e yağmur yağdığı zaman otogar girişinde biriken su sorunu iletildi. Konuyu ilgili birime aktararak ekipleri harekete geçiren Başkan Ömer Günel, söz konusu alanda başlatılan çalışma ile sorunun kısa süre içerisinde çözülmesini sağladı.

Gün içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından otogarın arka giriş kapısında yağmur suyu hattı ve ızgara imalatı işlemi gerçekleştirildi. Ekipler çalışmanın sonunda daha önce zarar görmüş bordürlerin yenilemesini de yaparak alanı yeniledi. Otogar esnafı, talepleri üzerine hızlı bir şekilde çalışma başlatan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.