Kuşadası Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

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Kuşadası Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 2'inci kez göreve seçilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında yapıldı. 2023 yılı faaliyet raporunun oyçokluğu ile kabul edildiği toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, "Bu dönemimizde hemşehrilerimizin daha çok yanında olmak için kemerleri sıkıp, sosyal yardımları artıracağız" dedi.

Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kuşadası Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda, encümen, komisyon ve birlikler için üye seçimi yapıldı. Toplantıda encümen üyeliğine, Seyfi Seyhan Suvari, Tahsin Demirtaş ve Ethem Kerim seçildi. Plan Bütçe Komisyonu'na Çağlayan Erdem, Efe Berberoğlu, Gülden Akbulut ve Eda Yurtcan, Hukuk Komisyonu'na Ayşegül Dağlı, Emre Fazlılar, Alpay Örter ve Tahsin Demirtaş, İmar Komisyonu üyeliğine de Mehmet Sarıdedeoğlu, Birtan Tütüncü, Tahsin Barış Çınar ve Ali Aydın seçildi. Toplantıda yapılan gizli oylamada, Meclis 1'inci Başkan Vekili Tümer Apaydın, Meclis 2'inci Başkan Vekili ise Seyfi Seyhan Suvari oldu. Ayrıca yine gizli oylamayla Meclis Katipleri Ali Kotan ve Zeynep Hanbay olarak seçildi. Toplantıda Kuşadası Belediyesi'nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu da oyçokluğuyla kabul edildi.

Faaliyet raporunun kabul edilmesinin ardından konuşan Başkan Ömer Günel, şunları söyledi:

"Kuşadası sürekli büyüyen, gelişen ve göç alan bir kent. Dolayısıyla da kentin ihtiyaçları hiçbir zaman bitmeyecek. Bu nedenle biz her zaman olduğu gibi çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye çok ciddi bir ekonomik krizden geçiyor. 2025 yılının sonunda bu ekonomik krizin daha da derinleşeceği yönünde tespitler var. Biz önümüzdeki dönem için yaşadığımız ekonomik krizin hemşehrilerimizde neden olduğu olumsuzlukları hafifletmek amacıyla bir plan yaptık. Bir turizm kentinin kimliğinden kaynaklı olmayan tüm etkinlikleri yapmayacağız. Gerekli olmayan faaliyetleri yerine getirmeyeceğiz. Çoğunlukla sosyal hizmetleri artıracağız. Hemşehrilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın, emeklilerimizin ve yaşlılarımızın yanında olmak için yatırımlarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Çünkü şunu iyi biliyoruz ki bir kişinin karnı açsa, bir eve ekmek girmiyorsa o memlekette vatandaş ne yol, ne kaldırım ne de konser ister. Adalı Kart uygulamasını yaşama geçirerek ilk adımı attık. Şimdi evde bakım hizmetimizi de genişleteceğiz. Hemşehrilerimizin yanında olmak için tüm kemerleri sıkacağız."