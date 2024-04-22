Kuşadası Belediyesi 23 Nisan\'da Çocuklara Koltuğu Devretti

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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, koltuğu çocuklara bırakma geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Mehmet Sarıdedeoğlu, Başkan Ömer Günel'in makamını Evliya Çelebi Anaokulu öğrencileri Zeynep Topel ve Sıla Altıntaş'a devretti.

Kuşadası Belediyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla Başkan Ömer Günel'in makamı, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Mehmet Sarıdedeoğlu tarafından sembolik olarak Zeynep ve Sıla'ya devredildi.

Başkan Vekili Sarıdedeoğlu, daha sonra Zeynep ve Sıla'ya talimatlarının olup olmadığını sordu. Zeynep ve Sıla da telefonla Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü arayarak, kentte bulunan okulların bahçelerine çocuk parkı yapılması ve sokak hayvanları için mama desteğinin artırılması talimatını verdi.