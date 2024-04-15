Kuşadası Belediyesi 9 Günde 2 Bin Ton Atık Topladı

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Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nda tatile gelen yerli ve yabancı turistlerle nüfusu 1 milyonu aşan kentte, 9 günde 2 bin tonun üzerinde evsel atık ile 98 ton ambalaj atığı topladı.

Kuşadası, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Denizli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden ilçeye gelenlerle kentin nüfusu 1 milyonu aştı. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de sorunsuz bir bayram yaşanması için 192 personeliyle 7/24 esasına göre kesintisiz çalıştı.

Güzelçamlı Milli Park bölgesinden başlayarak Kuştur sınırları sonuna kadar 23 mahalleyi köşe bucak temizleyen ekipler tarafından 9 günde 2 bin 104 ton evsel atık ve 98 ton ambalaj atığı toplandı. Ekipler caddeleri, sokakları, çocuk parklarını ve çöp konteynerlerini de yıkayarak hijyenik hale getirdi. Karasinek, sivrisinek ve sağlığa zararlı haşerelere karşı da gerçekleştirilen düzenli ilaçlama çalışmasıyla Kuşadası'nda, Ramazan Bayramı tatilinde herhangi bir aksaklık meydana gelmedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Başta Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz 24 saat sahada görev yaptı. Böylece konuklarımızı en iyi şekilde ağırladık. 9 gün boyunca kentimizin her noktasına aynı özeni göstererek temizledik. Tatillerini geçirmek için Kuşadası'nı seçen tüm ziyaretçilerimize ve görevlerini başarıyla yerine getiren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca başlayan turizm sezonunun da tüm esnafımıza bereketli günler getirmesini diliyorum."