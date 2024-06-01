Kuşadası Belediyesi, açlıktan zayıf düşen pitbull cinsi köpeğe sahip çıktı

Yerel

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Söke'de açlıktan ve bakımsızlıktan zayıf düşen 'pitbull' cinsi köpeğe sahip çıktı. Başkan Ömer Günel döneminde yenilenerek modern ve tam donanımlı hale getirilen Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan köpek, bakıcısının gösterdiği ilgi ve sevgi ile sağlığına ve normal kilosuna yeniden kavuştu.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, yaklaşık 2 ay önce Söke'de pitbull cinsi bir köpeğin iyi şartlarda bakılmadığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, veterinerlerle birlikte köpeğin sahibinin yaşadığı adrese gitti. Yapılan denetlemede, köpeğin yeterli beslenmediği için hasta ve bitap düştüğü tespit edildi. Köpeğin sahibi hakkında da 'hayvan haklarının ihlal' edildiği gerekçesiyle tutanak düzenlendi. Açlıktan kemikleri sayılan köpek, koruma altına alındıktan sonra Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veterinerler, vakit kaybetmeden köpeğe gerekli olan ilk müdahaleyi yaptı. Röntgenleri çekilen ve kan tahlilleri yapılan köpeğe, daha sonra serum bağlanarak gıda takviyesinde bulunuldu. Merkeze ilk getirildiğinde yaklaşık 11 kilogram olan köpek, yüksek kalorili mamalarla beslendi. Aradan geçen 2 aylık sürede yeniden sağlığına kavuşan köpek 20 kilograma ulaştı. Merkezde daha önce de bakıcılar tarafından arka ayakları felç olan 'Karam' isimli köpek, kanadı ve kabuğunda kırık olan martı ile kaplumbağa tedavi edilmişti.

"Sevginin iyileştirici gücü ile de tedavi ediyoruz"

Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin bakımını üstlenen Barış Erdal, "Yasaklı ırk olarak adlandırılan pitbull cinsi köpeğimiz ilk getirildiğinde maalesef çok zayıf, aç ve susuzdu. 2 aylık yoğun bir bakım ve tedavi sürecinin ardından şimdi sağlığına kavuştu. Biz merkezimizde bulunan tüm hayvanları ayrım gözetmeksizin sevginin iyileştirici gücü ile de tedavi ediyoruz. Çalışanlar olarak can dostlarımızı iyileştirdiğimiz için çok mutluyuz. Burada tüm imkanlarımızı seferber ederek can dostlarımızı yaşatmak için çalışırken onları uyutmayı öngören yasa tasarısına da kesinlikle karşıyız" diye konuştu.