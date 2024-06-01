Kuşadası Belediyesi, açlıktan zayıf düşen pitbull cinsi köpeğe sahip çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuşadası Belediyesi, açlıktan zayıf düşen pitbull cinsi köpeğe sahip çıktı

Kuşadası Belediyesi, açlıktan zayıf düşen pitbull cinsi köpeğe sahip çıktı

Kuşadası Belediyesi, Söke'de açlıktan ve bakımsızlıktan zayıf düşen pitbull cinsi köpeğe sahip çıktı. Köpek, tedavi ve bakım sonucunda sağlığına kavuştu.

01.06.2024 10:26  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi, Söke'de açlıktan ve bakımsızlıktan zayıf düşen 'pitbull' cinsi köpeğe sahip çıktı. Başkan Ömer Günel döneminde yenilenerek modern ve tam donanımlı hale getirilen Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan köpek, bakıcısının gösterdiği ilgi ve sevgi ile sağlığına ve normal kilosuna yeniden kavuştu.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, yaklaşık 2 ay önce Söke'de pitbull cinsi bir köpeğin iyi şartlarda bakılmadığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, veterinerlerle birlikte köpeğin sahibinin yaşadığı adrese gitti. Yapılan denetlemede, köpeğin yeterli beslenmediği için hasta ve bitap düştüğü tespit edildi. Köpeğin sahibi hakkında da 'hayvan haklarının ihlal' edildiği gerekçesiyle tutanak düzenlendi. Açlıktan kemikleri sayılan köpek, koruma altına alındıktan sonra Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veterinerler, vakit kaybetmeden köpeğe gerekli olan ilk müdahaleyi yaptı. Röntgenleri çekilen ve kan tahlilleri yapılan köpeğe, daha sonra serum bağlanarak gıda takviyesinde bulunuldu. Merkeze ilk getirildiğinde yaklaşık 11 kilogram olan köpek, yüksek kalorili mamalarla beslendi. Aradan geçen 2 aylık sürede yeniden sağlığına kavuşan köpek 20 kilograma ulaştı. Merkezde daha önce de bakıcılar tarafından arka ayakları felç olan 'Karam' isimli köpek, kanadı ve kabuğunda kırık olan martı ile kaplumbağa tedavi edilmişti.

"Sevginin iyileştirici gücü ile de tedavi ediyoruz"

Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin bakımını üstlenen Barış Erdal, "Yasaklı ırk olarak adlandırılan pitbull cinsi köpeğimiz ilk getirildiğinde maalesef çok zayıf, aç ve susuzdu. 2 aylık yoğun bir bakım ve tedavi sürecinin ardından şimdi sağlığına kavuştu. Biz merkezimizde bulunan tüm hayvanları ayrım gözetmeksizin sevginin iyileştirici gücü ile de tedavi ediyoruz. Çalışanlar olarak can dostlarımızı iyileştirdiğimiz için çok mutluyuz. Burada tüm imkanlarımızı seferber ederek can dostlarımızı yaşatmak için çalışırken onları uyutmayı öngören yasa tasarısına da kesinlikle karşıyız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Hayvan Hakları, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi, açlıktan zayıf düşen pitbull cinsi köpeğe sahip çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:09 Afganistan’da tekne battı: 20 ölü Afganistan'da tekne battı: 20 ölü
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
08:45 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti! Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 11:28:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi, açlıktan zayıf düşen pitbull cinsi köpeğe sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement