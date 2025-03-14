Kuşadası Belediyesi Akaryakıt Yönetiminde Dijital Dönüşüm Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuşadası Belediyesi Akaryakıt Yönetiminde Dijital Dönüşüm Başlattı

Kuşadası Belediyesi, hizmet araçlarında akaryakıt sarfiyatını daha etkili bir şekilde yönetmek için 'Bilgisayar Destekli Akaryakıt Otomasyon Sistemi'ni hayata geçirdi. Bu sistem sayesinde aylık 3 bin litre akaryakıt tasarrufu sağlanıyor.

14.03.2025 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi'nde akaryakıt yönetiminde yeni dönem

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, hizmet araçlarında akaryakıt sarfiyatını daha doğru yönetmek amacıyla 'Bilgisayar Destekli Akaryakıt Otomasyon Sistemi'ni' kullanmaya başladı. Günlük, aylık ve yıllık raporlama imkanı sunan sistem, kamu kaynaklarından tasarruf yapılmasını da sağlıyor.

Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi Mahallesi Boyalık Yolu üzerinde bulunan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde bir süre önce Bilgisayar Destekli Akaryakıt Otomasyon Sistemi'ni kurdu. Bu kapsamda hizmet filosunda kayıtlı olan her bir araç için tanıtım kartı oluşturuldu. Akaryakıt sarfiyatını daha doğru yönetmek amacıyla kullanılmaya başlanan sistem, tanıtım kartının pompa istasyonu üzerinde yer alan elektronik göstergeye okutulmasıyla çalışıyor. Sistem, tanıtım kartı olmayan araçlara pompa istasyonu üzerinden motorin veya benzin aktarılmasına kesinlikle izin vermiyor. Hizmet araçlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık akaryakıt tüketim değerlerini de elektronik bir ortamda depolayan sistem sayesinde kamu kaynaklarından tasarruf yapılması sağlanıyor.

Kuşadası Belediyesi'nin Bilgisayar Destekli Akaryakıt Otomasyon Sistemi'ne geçmesiyle birlikte aylık 3 bin litre akaryakıt tasarrufu yapmaya başlandığını belirten Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Gürkan Ertekin, "Sistem, araç tanıtım kartı vasıtasıyla çalıştığı için verilen yakıt miktarını ve saati ile aracın plakasını anlık bir şekilde kaydediyor. Gün sonunda düzenli olarak sistemden 24 saatlik rapor indiriyoruz. Bu sayede hangi aracımızın gün içinde ne kadar akaryakıt aldığını, ne kadar aralıklarla aldığını, haftalık ve aylık bazda ne kadar tüketim yaptığını kontrol edebiliyoruz. Bu sistem Başkanımız Ömer Günel'in Kuşadası'nı şeffaf belediyecilik anlayışıyla yönetmesine önemli bir katkı sunarken ekiplerimizin de daha verimli çalışmasını sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Dijital Dönüşüm, Bilgisayar, Kuşadası, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi Akaryakıt Yönetiminde Dijital Dönüşüm Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
İstanbul merkezli 3 ilde casusluk operasyonu: 5 gözaltı İstanbul merkezli 3 ilde casusluk operasyonu: 5 gözaltı
AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler: Kendinizden utanmalısınız
Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı Maliye kira geliri beyan dönemi için konutlarda yoklama başlattı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi Günde 2 ton üretip satıyorlar Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu aradı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı
Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak Ünlü posta şirketi binlerce çalışanını işten çıkaracak
Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın: 12 kişi yaralandı
4 senatörden Trump ve Musk’a soruşturma talebi 4 senatörden Trump ve Musk'a soruşturma talebi
Bankamatik değil dilenci Üzerinden 1 aylık maaş çıktı Bankamatik değil dilenci! Üzerinden 1 aylık maaş çıktı
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
Miss Rodeo olarak bilinen fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti Miss Rodeo olarak bilinen fenomen 20 yaşında hayatını kaybetti
Rusya, yaptırımları aşmak için Bitcoin ve USDT kullanıyor Rusya, yaptırımları aşmak için Bitcoin ve USDT kullanıyor
Türkiye Basın Federasyonu’ndan siyasi partilere çağrı Türkiye Basın Federasyonu'ndan siyasi partilere çağrı

13:54 Altın fiyatları durdurulamıyor Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı
13:53 Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar
13:49 İstanbul merkezli 3 ilde casusluk operasyonu: 5 gözaltı İstanbul merkezli 3 ilde casusluk operasyonu: 5 gözaltı
12:45 Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti
21:05 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar 2 günlük bebeği aile meclisi kararıyla katlettiler, 5 yıl sonra yakalandılar
20:40 İmzayı attığına pişman oldu Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler İmzayı attığına pişman oldu! Dünyaca ünlü yıldızının biletini 1 ayda kestiler
20:32 Trump, Putin’in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’terör’ mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim
19:29 Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 14:15:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Akaryakıt Yönetiminde Dijital Dönüşüm Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.