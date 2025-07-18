Kuşadası Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Sertifikalarını Aldı

Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan arama kurtarma ekibi, 5 günlük enkaz arama kurtarma eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Aydın'da kurumlar arası işbirliği ile yürütülen hazırlık çalışmaları, ilin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi adına kararlılıkla sürdürülüyor. Bu kapsamda AFAD Aydın İl Müdürlüğü'ne bağlı uzman personeller de afetlere hazırlık eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda AFAD ekiplerinin son adresi Kuşadası Belediyesi oldu. Kuşadası Belediyesi tarafından ilçede yaşanabilecek afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla gönüllülük esasıyla kurulan 31 hafif düzey arama kurtarma ekibi ile bir araya gelen Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanları, 'Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi' verdi. 5 gün süren teorik ve pratik eğitimlerin ardından Kuşadası Belediyesi arama kurtarama ekibi sertifikalarını almayı başardı. Eğitimlerin ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından eğitimlere katkı sunan AFAD personeli ve il müdürüne teşekkür belgesi takdim edildi.

Konu ile ilgili Aydın AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Eğitmenlerimiz tarafından Kuşadası Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ne Enkazda Temel Arama Kurtarma Eğitimi verildi. Eğitim süreci boyunca katılımcılara teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitim sonunda, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından eğitime katkı sunan müdürümüz ve personellerimize teşekkür belgeleri takdim edildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN