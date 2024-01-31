Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi\'nde yeni bir park yapımına başladı

Son 5 yılda kente 336 bin 906 metrekare yeni yeşil alan kazandıran Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi'nde yapımına başladığı 1200 metrekarelik parkın yapım çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Çocuk oyun grubunun yerleştirildiği park, peyzaj düzenlemesinin ardından mahalle sakinlerinin kullanımına açılacak.
Kent genelinde yürüttüğü alt ve üstyapı yenileme çalışmalarının yanı sıra yaşama geçirdiği park ve yeşil alan projeleri ile de hemşehrilerinin takdirini kazanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kente yeni bir park daha kazandırıyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayraklıdede Mahallesi 444 Sokak'ta yapımı sürdürülen park, çocuklar başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerine açık havada keyifli vakit geçirme olanağı sunacak. 1200 metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar kapsamında dolgu ve bitkisel toprak serimi ile sulama ve aydınlatma sistemlerinin kurulumu tamamlandı. Ekipler tarafından son olarak çocuk oyun grubunun yerleştirildiği park, spor aletleri ve oturma gruplarının montajının ardından gerçekleştirilecek ağaç dikimi ve peyzaj çalışması ile hizmete açılacak.
İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 6 Şubat depremlerine ilişkin konuşurken ölü sayısının 130 bin olduğunu ifade etti. Resmi makamlarca 50 bin olarak açıklanan ölü sayısı için 130 bin ifadesini kullanan Kurum'un sözleri kısa sürede gündem oldu. Gelişme üzerine konuya açıklık getiren Kurum, bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.
Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Zonguldak'ta kadın kuaförlüğü yapan 45 yaşındaki Hasan E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Çocuğa cinsel istismar sanığı, çıkarıldığı mahkemede kendisine iftira atıldığını iddia etti.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen Pişkin, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında öldürülmesinin ardından ortaya çıkan detay kahretti. Halil İbrahim Galyan isimli görgü tanığı, "İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Eskişehir" tartışmasında kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt vererek, "Ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. "Birisi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Genel Başkan bizimle kavga etmek istiyor. Ben kavga etmeyeceğim. 'Saray geçmişte birlikte olduklarımızı karşımıza çıkarıyor' derken Eskişehir'de İYİ Parti'den seçilip, AK Parti'ye geçen irade hırsızına laf ediyorum." dedi.
Son Dakika › Yerel › Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi'nde yeni bir park yapımına başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?