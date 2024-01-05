Kuşadası Belediyesi Davutlar Mahallesi\'nde 78 sokak ve 8 caddeyi yeniledi

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi'ne yaptığı 64 milyon 140 bin TL'lik yatırımla 78 sokak ile 8 caddeyi bütünüyle yeniledi. Uzun yıllardır bozuk yollar ve kaldırımlar nedeniyle büyük sıkıntı çeken Davutlar sakinleri ve esnafı, yenilenerek konforlu ve güvenli hale getirilen yollar sayesinde rahat bir nefes aldı.

Kuşadası Belediyesi, kısa süre içerisinde Davutlar'a 210 bin 77 metrekare yeni yol kazandırdı. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen kesintisiz mesai ile Yedi Eylül, Mithatpaşa, Kazım Karabekir, İstiklal, Halil Soykut gibi ana arterleri kapsayan 8 cadde ile 78 sokağın yolları, kaldırımları, bordürleri ve yağmur suyu hatları bütünüyle yenilenerek yaya ve sürücüler için çok daha konforlu bir hale getirildi.

Öte yandan, Cengiz Topel, Menderes, Atatürk ve Menderes caddelerinin kaldırımları yenilenerek modern ve sağlıklı bir yapıya kavuşturuldu.

Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi'nde son olarak Kazım Dirik ile Hürriyet caddeleri, Kutlu, Küçükyağcı, Bayramoğlu, Muhtar Mehmet Özturan, Uyar, Alimoğlu, 6013, 6651 ve Özturan sokaklarda yürütülen kilit parke çalışması tamamlanarak, yeni yollar kullanıma açıldı.