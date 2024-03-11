Kuşadası Belediyesi 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' ödülüne layık görüldü - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' ödülüne layık görüldü

Kuşadası Belediyesi \'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri\' ödülüne layık görüldü

Kuşadası Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından koordine edilen 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' ödülüne layık görüldü. TÜRÇEV tarafından her yıl 'Mavi Bayrak Programı' kapsamında gerçekleştirilen çevre eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin değerlendirmesi sonucu verilen ödüller sahiplerine takdim edildi. Kuşadası Belediyesi bu yıl da ödüle layık görüldü.

11.03.2024 17:49  Güncelleme: 17:54
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Kuşadası Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından koordine edilen 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' ödülüne layık görüldü.

TÜRÇEV tarafından her yıl 'Mavi Bayrak Programı' kapsamında gerçekleştirilen çevre eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin değerlendirmesi sonucu verilen 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' ödülleri sahiplerine takdim edildi. Kuşadası Belediyesi bu yıl da ödüle layık görüldü.

TÜRÇEV 30. yıl kutlaması kapsamında, Ankara'da düzenlenen ödül törenine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i temsilen Özel Kalem Müdürü Cevat Göğez katıldı. Kuşadası Belediyesi'nin ödülünü TÜRÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Şerifoğlu'nun elinden alan Özel Kalem Müdürü Cevat Göğez, kendilerini ödüle layık gören TÜRÇEV yönetimine ve jüri üyelerine teşekkür etti.

TÜRÇEV tarafından koordine edilen Uluslararası Mavi Bayrak Programı kapsamında kıyıların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefiyle organize edilen En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri ödülüne bir kez daha layık görülmenin mutluluk verici olduğunu belirten Özel Kalem Müdürü Cevat Göğez, Kuşadası Belediyesi olarak çevre koruma bilincinin oluşturulması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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