Kuşadası Belediyesi Gençlere Yatırım Yapıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği, ICC ve Meta iş birliğinde bir eğitim ve inovasyon merkezi olarak 2021 yılının Ekim ayında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde açılan İstasyon Kuşadası, gençlerin uğrak noktası oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır" dedi.
Kent sakinlerinin dijital dönüşümüne katkı sunma hedefi ile çeşitli eğitim ve atölyelere ev sahipliği yapan İstasyon Kuşadası, gençlere çağın gereklerine uygun ileri teknolojik bilgi ve beceri kazandırıyor. Gençlerin donanımlı ve girişimci bireyler olarak sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarını sağlayan İstasyon Kuşadası, farklı sosyal grupların ve toplulukların bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri fiziksel alanı ile de tercih nedeni oluyor.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ AKŞAM YEMEĞİ
Kuşadası Belediyesi, kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerini de unutmuyor. Kentte ailelerinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından iki yıl önce başlatılan ücretsiz akşam yemeği uygulamasından günde ortalama 300 öğrenci faydalanıyor. Üniversite öğrencilerine sunulan 4 çeşit akşam yemeği, Kuşadası Belediyesi'ne ait Gazibeğendi Tesisleri'nde sağlıklı ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda özel olarak hazırlanıyor.
EĞİTİM DESTEĞİ
Kuşadası Belediyesi tarafından kentte öğrenim gören ilk, orta, lise öğrencilerinin yanında farklı kentlerde eğitim gören Kuşadalı üniversite öğrencilerine de eğitim desteği sunuluyor. Son 5 yılda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 3265 öğrenciye toplam 2 milyon 343 bin TL nakdi eğitim desteği sunan Kuşadası Belediyesi, kentte eğitim gören üniversite öğrencilerine gıda, yakacak ve eşya desteğinde de bulunuyor.
SOKAK BASKETBOLUNUN ADRESİ AVUKAT DOĞA TOKUÇOĞLU PARKI
Kuşadası Belediyesi, gençlerin enerjilerini sosyal ve sportif alanlara yönlendirebilmek amacıyla kente kazandırdığı park ve yeşil alanları açık hava aktivitelerine uygun olarak tasarlıyor. Bu alanların başında ise tamamen spor aktivitelerine yönelik olarak tasarlanan Avukat Doğa Tokuçoğlu Parkı geliyor. Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun standartlarına uygun olarak yapılan gece aydınlatmalı bir basketbol sahasına sahip olan parka, özellikle gençler yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'de 90'lı yıllarla beraber salondan çıkıp sokak kültürüyle birleşen basketbolun keyfini çıkaran gençler, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar edinerek sosyalleşme fırsatı da buluyor.
KÜTÜPHANE VE KİTAP KAFE İLE BİLGİYE KOLAY ULAŞIM
Avukat Doğa Tokuçoğlu Parkı'nın yanı sıra Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde yapılan Cafer Kotan Yaşam Parkı'nın içerisinde bulunan Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisi bünyesinde açılan Kütüphane ve Kitap Kafe de gençlerin sıklıkla ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Binlerce kitaba ulaşmanın yanı sıra sessiz ve huzurlu ortamı ile ders çalışma ve internette araştırma yapma olanağı da sunan Kütüphane ve Kitap Kafe, gençlerin önemli bir ihtiyacını karşılıyor.
Cafer Kotan Yaşam Parkı içerisinde yer alan Kuşadası'na bağlı Arya A.Ş. tarafından işletilen Halk Kafe ise diğer tesislere göre daha uygun fiyatları ve zengin menüsü ile gençlerin akranları ile bir araya gelerek sosyalleşmelerine olanak sağlıyor.
GENÇLER İÇİN YENİ PROJELER YOLDA
Kuşadası Belediyesi, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla geliştirdiği yeni projelerin yapım çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Toprak Saha olarak bilinen alanda inşası süren ve kentin kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tek bir çatı altında toplayacak olan Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi, Kuşadalı gençler tarafından heyecanla bekleniyor.
TENİS KULÜBÜ HEYECANLA BEKLENİYOR
Gençleri heyecanlandıran projelerden bir diğeri ise Kadınlar Denizi Mahallesi Kasım Yaman Caddesi üzerinde yapımı sürmekte olan uluslararası standartlara sahip tenis kulübü olarak öne çıkıyor. Gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ve 1 antrenman kortundan oluşan 6 bin metrekarelik alana sahip tenis kulübü, 900 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi, seyirci tribünü ve kafeteryası ile modern bir spor tesisi olarak tasarlanıyor.
GENÇLİK MERKEZLERİ YAŞAMA GEÇİRİLECEK
Başkan Günel'in gençler için yaşama geçirmeye hazırlandığı Gençlik Merkezleri projesi için de çalışmalar sürüyor. Farklı mahallelerde gençlerin talep ve beklentileri doğrultusunda kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında çeşitli aktivitelere uygun ortamı ile hizmet verecek olan gençlik merkezleri en kısa sürede kente kazandırılacak.
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