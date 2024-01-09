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Kuşadası Belediyesi, işçilerin günlük yemek ücretini artırdı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, işçilerin günlük yemek ücretini artırdı

Kuşadası Belediyesi, Belediye İş Sendikası ile imzaladığı ek protokolle işçilerinin günlük yemek ücretini 92 liradan 170 liraya çıkardı. Başkan Ömer Günel, çalışanların daha iyi ekonomik koşullara sahip olabilmesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Kuşadası Belediyesi, işçilerin günlük yemek ücretini artırdı
09.01.2024 - 14:40,
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Kuşadası Belediyesi, Belediye İş Sendikası ile imzaladığı ek protokolle işçilerinin günlük yemek ücretini 92 liradan 170 liraya çıkardı. Çalışanların daha iyi ekonomik koşullara sahip olabilmesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Her zaman işçi ve emekçi arkadaşlarımızın yanındayız" dedi.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'de yaşanan ekonomik krize bağlı olarak her geçen gün artan enflasyon ve art arda gelen zamlar karşısında alım gücü giderek düşen personeline destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi, Türk-İş'e üye Belediye İş Sendikası ile imzaladığı ek protokolle işçilerin yemek ücretlerini 92 liradan 170 liraya yükseltti. Zam, çalışanlar tarafından sevinçle karşılanırken, Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Personel AŞ işçilerinin ise en düşük net maaşı 22 bin 470 lira oldu. İmza töreninde konuşan Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, işçi ve emekçi hakları konusunda hassas davrandığı için Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise her zaman çalışanlarının yanında olduğunu belirterek, "Kuşadası Belediyesi yönetimi olarak mesai arkadaşlarımızın ülkemizde yaşanan yüksek enflasyondan mümkün olduğunca az etkilenmesi için imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda yemek ücretlerini güncelleyerek önce 55 liradan 92'ye, şimdi de 170 liraya yükselttik. Bizim tarafımız her zaman işçi ve emekçiden yanadır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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