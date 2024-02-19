Kuşadası Belediyesi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuşadası Belediyesi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi Kadınlar Denizi Mahallesi\'nde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesiyle başlayan asfalt seferberliği Kadınlar Denizi Mahallesi'nde sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 507 ve 509. sokaklarda sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

19.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 2019 yılında göreve gelmesi ile başlayan asfalt seferberliği Kadınlar Denizi Mahallesi'nde devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde Camiatik Mahallesi Güneş Sokak'ta yürüttüğü sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından, Kadınlar Denizi Mahallesi 507 ve 509. sokaklarda yol çalışmasına başladı. İki ayrı sokak üzerinde yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda sıcak asfalt serimine başlayan ekipler, çalışmayı en kısa sürede tamamlamak için kesintisiz mesai yapıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement