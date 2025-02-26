Kuşadası Belediyesi'nden Kaldırım İşgaline Sıkı Denetim

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Kuşadası Belediyesi zabıta ekipleri kaldırım işgaline geçit vermiyor

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, kaldırımların daha rahat kullanabilmesi amacıyla kent genelinde yaptığı işgaliye denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Denetimler, esnaf ve Kuşadalılar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayalar ve engelli bireylerin kullanım hakkı olan kaldırımların, iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda ekipler kent merkezinin ardından Davutlar Mahallesi'nde bir denetim yaptı. Denetimde, yol ve kaldırımların üzerinde bulunan reklam panoları, flama, bayrak, demir bariyer, lastik, saksı, masa, reklam panoları ve sandalye gibi eşyalar toplandı. Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan afişler de söküldü. Yaklaşık iki saat süren denetimde, toplanan malzemeler Kuşadası Belediyesi'ne ait kamyona yüklenerek Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne götürülürken işletme sahiplerine de çeşitli uyarlarda bulunuldu. Denetim sırasında yasak olmasına rağmen kaldırımların üzerine park eden motosiklet ve otomobiller için de uyarı anonsları yapıldı.

"Sonuna kadar destekliyorum"

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği denetim esnaf ve bölge halkından da tam not aldı. Davutlar Mahallesi'nde erkek kuaförü işleten Taner Yener, "Ben uygulamayı çok doğru buluyor ve bir esnaf olarak da sonuna kadar destekliyorum. Çünkü yayalar ve engelliler, bazı sokaklardaki kaldırımları üzerlerine konan malzemeler nedeniyle gerçekten kullanamıyor" dedi.

Serkan Kıymık ise, "Kuşadası'nın özellikle yaz döneminde nüfusu artıyor. Bu nedenle turistik noktalarda bulunan kaldırımların kullanılma sıklığı da fazlalaşıyor. Ben bazen kaldırımlarda bebek arabalı annelerin yürümekte çok zorlandığını görüyorum. Kuşadası Belediyesi'ni gerçekleştirdiği bu uygulama dolayısıyla tebrik ederim" diye konuştu.

Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu da, "Öncelikle buradaki her esnaf arkadaşımız işgaliye konusunda çok hassas. Ancak kaldırımlara konan malzemelerin miktarında bazen artış olabiliyor. Böyle durumlarda da zaten zabıta ekiplerimiz yaptıkları düzenli denetimlerle işgalin önüne geçiyor. Kaldırımları kullanma hakkı her zaman yayalarındır" ifadelerini kullandı.