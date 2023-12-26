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Kuşadası Belediyesi Şehitler İçin Lokma Hayrı Düzenledi - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Şehitler İçin Lokma Hayrı Düzenledi

Kuşadası Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için lokma hayrı düzenledi. Belediye Başkanı Ömer Günel, şehit haberlerinin yürekleri dağladığını belirterek, hiçbir vatan evladının zarar görmesini istemediklerini söyledi.

Kuşadası Belediyesi Şehitler İçin Lokma Hayrı Düzenledi
26.12.2023 - 17:09,
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Kuşadası Belediyesi tarafından Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarında şehit düşen askerler için lokma hayrında bulunuldu. Lokma hayrına katılan Başkan Ömer Günel, "Üst üste aldığımız şehit haberleri yüreğimizi dağladı. Artık hiç bir vatan evladının canına zarar gelsin istemiyoruz" dedi.

Kuşadası Belediyesi, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için dualar okutup, lokma dağıttı. Kahramanlar Parkı'nda düzenlenen lokma hayrına çok sayıda vatandaşla birlikte Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Kuşadası Belediyesi şehit askerler için 27 Aralık Çarşamba günü saat 12.30'da Davutlar Mahallesi Atatürk Heykeli önü, 28 Aralık Perşembe günü Güzelçamlı Mahallesi Demokrasi Meydanı ve 29 Aralık Cuma günü saat 13.30'da Hanım Camii önünde lokma hayrı yapmayı sürdürecek. Şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Başkan Ömer Günel, "Üst üste aldığımız şehit haberleri yüreğimizi dağladı. Bugün şehitlerimizin ruhları için dua okutup lokma dağıttık. Ruhları şad olsun. Artık hiçbir eve şehit ateşinin düşmesini istemiyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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