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Kuşadası Belediyesi, terör saldırısı sonucu şehit olan askerler için yeni yıl etkinliklerini iptal etti - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, terör saldırısı sonucu şehit olan askerler için yeni yıl etkinliklerini iptal etti

Kuşadası Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 12 askerimizin hain terör saldırısı sonucu şehit edilmesi sebebiyle kent genelinde düzenleyeceği tüm yeni yıl etkinliklerini iptal ettiğini açıkladı.

Kuşadası Belediyesi, terör saldırısı sonucu şehit olan askerler için yeni yıl etkinliklerini iptal etti
28.12.2023 - 08:56,
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Kuşadası Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 12 askerimizin hain terör saldırısı sonucu şehit edilmesi sebebiyle kent genelinde düzenleyeceği tüm yeni yıl etkinliklerini iptal ettiğini açıkladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

" Irak'ta 6, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeyse 6 askerimizin şehit olmasının ardından yaşanan acılara saygı gerekçesiyle, Kuşadası Belediyesi tarafından yeni yıl için 31 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan Haluk Levent konseri başta olmak üzere tüm kutlama etkinlikleri iptal edilmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz." - AYDIN

Kaynak: İHA
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