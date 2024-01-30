Kuşadası Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Önemli Çalışmalara İmza Attı

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Kuşadası Belediyesi, Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Kedi Kısırlaştırma Merkezi aracılığı ile sokak hayvanlarının sağlığı için önemli çalışmalara imza attı. Birçok sahipsiz hayvanın sıcak yuvaya kavuşturulmasını sağlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar toplam 12 bin 709 sokak hayvanı da kısırlaştırıldı.

Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi yolunda bulunan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde yıl boyunca binlerce sahipsiz kedi ve köpeğin bakım ve sorumluluğunu üstleniyor. Kuşadası'nın hayvan sever Belediye Başkanı Ömer Günel döneminde alt ve üstyapısı bütünüyle yenilenen, ayrıca modern ve estetik bir görünüme kavuşturulan merkez, tıbbi olanakları ile de tam donanımlı bir hayvan hastanesi olarak hizmet veriyor.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde, sokak hayvanlarının geçici barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra patili can dostlar için müzik yayını yapılarak notaların tedavi edici ve sakinleştirici gücünden yararlanılıyor. Üç veteriner ile 8 veteriner teknikerinin görev yaptığı merkezde bir de kedi tedavi ünitesi bulunuyor. Ünitede, kedilerin tedavisi hastalıkları ve fiziksel durumlarına göre 'bulaşıcı hastalıklar ve ağır enfeksiyonlar', 'travma', 'ortopedik rahatsızlıklar' ve 'yeni doğan' olmak üzere 4 ayrı bölümde yapılıyor.

Hayvan ambulansı olan 2 Haybulans aracının da bulunduğu merkezde, vatandaşlar ve hayvan severlerden gelen ihbarlar doğrultusunda ekipler, hasta ve yaralı sokak hayvanlarının da yardımına koşuyor. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, mesafe gözetmeksizin Kuşadası'nın en ücra köşelerine giderek yaralı ya da hasta olan sokak hayvanlarına acil müdahalede bulunuyor. Tüm bu yönleriyle Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi tüm Türkiye'ye örnek oluyor.

Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin kontrol dışı üremelerinin önüne geçerek sağlıklarını korumak amacıyla birçok önemli çalışma gerçekleştiren Kuşadası Belediyesi, bugüne kadar Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 8775'i kedi, 3062'si köpek olmak üzere 11 bin 837 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. 2023 yılının Kasım ayında açılan Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde ise iyi ayda toplam 872 kedi kısırlaştırıldı. Hayvanseverler, Başkan Ömer Günel'e sokak hayvanlarının sağlıkları, tedavileri ve geçici barınmalarıyla ilgili gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti.