Kuşadası Belediyesi 'Tarım ve İnsan' çalıştayına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi 'Tarım ve İnsan' çalıştayına ev sahipliği yapacak

24.03.2022 15:21
Kuşadası Belediyesi 'Tarım ve İnsan' çalıştayına ev sahipliği yapacak

Türkiye'nin çevre alanında kurulmuş ilk ve tek yerel yönetim birimi olan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'nin (EMARÇEB) Başkanı Selman Hasan Arslan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti.

Türkiye'nin çevre alanında kurulmuş ilk ve tek yerel yönetim birimi olan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği'nin (EMARÇEB) Başkanı Selman Hasan Arslan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Birliğin Encümen Üyeleri Oya Özarkon ve Şelçuk Şahin'in de eşlik ettiği ziyarette EMARÇEB'in Kuşadası'nda düzenleyeceği 'Tarım ve İnsan' konulu çalıştayın detayları ele alındı.

Kuşadası Belediyesi, EMARÇEB'in 21 Mayıs'ta düzenleyeceği 1. Olağan Meclis Toplantısı ile 'Tarım ve İnsan' konulu çalıştaya ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda EMARÇEB Başkanı olan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Encümen Üyeleri olan Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Oya Özarkon, Küçükkuyu Belediye Meclis Üyesi Selçuk Şahin ve birlik müdürü İmam Bakır Damar da katıldı.

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Toplantıda Başkan Ömer Günel, EMARÇEB heyetine Kuşadası'nda ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunarak çevre sağlığına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonraysa birliğin Kuşadası'nda düzenleyeceği çalıştay hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 45 belediyenin üyesi olduğu EMARÇEB, çevre ve çevre sağlığı konusunda görev yapan ve hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliği yaparak hizmet projeleri üretmeyi amaçlıyor. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi 'Tarım ve İnsan' çalıştayına ev sahipliği yapacak
Kuşadası Belediyesi 'Tarım ve İnsan' çalıştayına ev sahipliği yapacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi 'Tarım ve İnsan' çalıştayına ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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