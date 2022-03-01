Kuşadası Belediyesi, yol yapım çalışmalarına ara vermiyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, yol yapım çalışmalarına ara vermiyor

01.03.2022 17:39

Kuşadası Belediyesi, yol yapım çalışmalarına ara vermiyorAYDIN Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım ve bakım seferberliğine aralıksız devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi, yol yapım çalışmalarına ara vermiyor

AYDIN Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım ve bakım seferberliğine aralıksız devam ediyor. İlgili kurumlarca alt yapıları yenilenen noktalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vakit kaybetmeksizin onarım çalışmaları yapılıyor.

Kentin farklı mahallelerinde alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol bakım ve onarım işlerine de devam ediyor. ASKİ, AYDEM ve Türk Telekom tarafından elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz hatlarının yenilendiği bölgelerde oluşan hasar ve bozulmalar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından anında gideriliyor. Vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan çalışmalarda ekiplerce son olarak Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi 5. Sokak ile Klaros Sitesi'nin yanında bulunan yolda bakım ve onarım çalışması yürütüldü. Doğalgaz ve içme suyu hattı döşeme çalışmaları nedeniyle bozulan kilit parke taşlarının yerine yenileri döşendi.

Kuşadası Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda da bakım ve onarım gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, otogarın arka tarafında bulunan ve daha çok özel araçların kullandığı giriş-çıkış kapısının yerini değiştirmek için çalışma başlattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yapılan çalışmada eski kapı iptal edilerek yaklaşık 10 metre yana taşındı. Çalışmanın kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Kuşadası Belediyesi, yol yapım çalışmalarına ara vermiyor
Kuşadası Belediyesi, yol yapım çalışmalarına ara vermiyor
Kuşadası Belediyesi, yol yapım çalışmalarına ara vermiyor

YORUMLAR
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Fen İşleri Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, Doğalgaz, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi, yol yapım çalışmalarına ara vermiyor - Son Dakika


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