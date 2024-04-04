Kuşadası Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel

Kuşadası Belediyesi, kentin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak birçok mahallede eskiyen yolları yenileyerek sıcak asfalt dökümü, sathi kaplama ve kilit parke taşı döşemesi yapıyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin alt ve üstyapı sorunlarına kalıcı çözüm üretmek amacıyla yürütülen yenileme çalışmaları, farklı mahallelerde sürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası'nın iki bölgesinde daha yolları yeniliyor.

Çalışmada, Kadınlar Denizi Mahallesi 2658. Sokak'a 2 bin 400 metrekare yeni yol kazandıran ekipler, şimdi de Ege Mahallesi 708'inci Sokak, Türkmen Mahallesi Sümbül ve Leylak Sokaklar ile Hakan Oğuz Kaan Caddesi'ni kapsayan 6 bin 500 metrekarelik alana kilit parke taşı döşüyor.