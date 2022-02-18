Üye Girişi
Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden eski Kuşadası'na ziyaret - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden eski Kuşadası'na ziyaret

18.02.2022 15:26
Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden eski Kuşadası'na ziyaret

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde alt ve üst yapısı yenilenecek olan Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah Mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde alt ve üst yapısı yenilenecek olan Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Eski Kuşadası olarak bilinen bölgedeki çalışmalar tamamlandığında hemşehrilerimizin bütün sorunları çözülecek" dedi.

Kuşadası Belediyesi yöneticileri, kentin farklı noktalarını ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde alt ve üst yapısı yenilenecek olan Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinde incelemelerde bulundu. Belediye Meclis Üyeleri Emre Fazlılar ile Mehmet Sarıdedeoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari esnaf ve vatandaşlarla görüşerek bölgede yaşanan sorunları bire bir dinledi. Güvercin Masa Gezi ekibi de aldığı talepleri anında ilgili birimlere iletti.

Üç mahallenin de uzun yıllar boyunca belediye hizmetlerinden mahrum bırakıldığına dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Çalışmalar, bölgenin tarihi dokusuna zarar verilmeden yürütülecek. Şu an Camiatik Mahallesi Güzel Sokak'ta ASKİ ekipleri tarafından içme suyu hattı yenileme çalışmasına başlandı. Kuşadası'nın marka değerini artırmak için kent genelinde ilgili kurumlarla uyum ve iş birliği içerisinde projeler yaşama geçiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında eski Kuşadası olarak bilinen Camiatik, Hacıfeyzullah ve Dağ mahallelerinde yaşayan hemşehrilerimizin bütün sorunları kökünden çözülecek" diye konuştu. - AYDIN

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası, Seyhan, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden eski Kuşadası'na ziyaret - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:14 Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!
15:13 Bakan Bozdağ, 16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı diledi: Olayın yakın takipçisiyim
15:11 Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu
15:10 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
15:06 NASA'dan korkutan açıklama: Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kıyıları sular altında kalabilir
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
14:58 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra ve Ozan'ın arasındaki buzlar eriyor
14:58 288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi
14:49 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu bu akşam neler olacak? Numan aklanacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 15:36:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden eski Kuşadası'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement