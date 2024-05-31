Kuşadası Belediyesi Zayıf Düşen Pitbull Köpeğe Sahip Çıktı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Zayıf Düşen Pitbull Köpeğe Sahip Çıktı

Kuşadası Belediyesi Zayıf Düşen Pitbull Köpeğe Sahip Çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde açlık ve bakımsızlık nedeniyle zayıf düşen pitbull cinsi köpek, Kuşadası Belediyesi tarafından tedavi edildi ve sağlığına kavuştu.

31.05.2024 16:59  Güncelleme: 17:02
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde açlıktan ve bakımsızlıktan zayıf düşen beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeğe; Kuşadası Belediyesi sahip çıktı. Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan köpek, bakıcısının gösterdiği ilgi ve sevgi sayesinde sağlığı ile normal kilosuna yeniden kavuştu.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, yaklaşık 2 ay önce Söke'de beslenmesi yasak olan pitbull cinsi bir köpeğin iyi şartlarda bakılmadığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, veterinerlerle birlikte köpeğin sahibinin yaşadığı adrese gitti. Yapılan denetlemede, köpeğin yeterli beslenmediği için hasta ve bitap düştüğü tespit edildi. Köpeğin sahibi hakkında da 'hayvan haklarının ihlal' edildiği gerekçesiyle tutanak düzenlendi. Açlıktan kemikleri sayılan köpek, koruma altına alındıktan sonra Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veterinerler, vakit kaybetmeden köpeğe gerekli olan ilk müdahaleyi yaptı. Röntgenleri çekilen ve kan tahlilleri yapılan köpeğe, daha sonra serum bağlanarak gıda takviyesinde bulunuldu. Merkeze ilk getirildiğinde yaklaşık 11 kilogram olan köpek, yüksek kalorili mamalarla beslendi. Aradan geçen 2 aylık sürede yeniden sağlığına kavuşan köpek 20 kilograma ulaştı.

Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeğin bakımını üstlenen Barış Erdal, "Yasaklı ırk olarak adlandırılan pitbull cinsi köpeğimiz ilk getirildiğinde maalesef çok zayıf, aç ve susuzdu. 2 aylık yoğun bir bakım ve tedavi sürecinin ardından şimdi sağlığına kavuştu. Biz merkezimizde bulunan tüm hayvanları ayrım gözetmeksizin sevginin iyileştirici gücüyle de tedavi ediyoruz. Çalışanlar olarak can dostlarımızı iyileştirdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Bölgenin en modern ve donanımlı merkezi

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, bölgenin en modern ve donanımlı merkezi olarak hizmet veriyor. Konuk ettiği patili dostlar için her detayın düşünüldüğü rehabilitasyon merkezinde, hasta ve yaralı sokak hayvanları için müzik yayını yapılarak notaların tedavi edici ve sakinleştirici gücünden de yararlanılıyor. Kent sakinleri ve çocukların rehabilite edilen kedi ve köpeklerle daha keyifli bir ortamda vakit geçirmesini sağlamak amacıyla yapılan çevre ve peyzaj düzenlemesiyle renkli bir görünüme kavuşan merkezde, doğru teşhis ve tedavi için röntgen, hemogram, kan sayım cihazı ve tam donanımlı yoğun bakım üniteleri de bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi Zayıf Düşen Pitbull Köpeğe Sahip Çıktı - Son Dakika

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