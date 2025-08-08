Kuşadası İlim Meclisi\'nde Nüfus Artışı ve Tarım Konferansı

Kuşadası İlim Meclisi 7. Toplantısını Ticaret Odası'nda gerçekleştirirken, toplantıda ilçedeki hızlı nüfus artışı ele alındı.

Kuşadası İlim Meclisi'nin yedinci toplantısı, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. "Kuşadası'ndaki Nüfus Artışının Mekansal Planlama ve Tarım Alanlarına Etkisi" başlığıyla düzenlenen konferansta, kentin geleceğini yakından ilgilendiren kritik konular ele alındı.

Konferans, Kuşadası İlçe Tarım Müdürlüğü eski müdürü, ziraat mühendisi ve CHP Belediye Meclis Üyesi Hasan Göçmen tarafından verildi. Aynı zamanda İlim Meclisi'nin aktif üyelerinden olan Göçmen, sunumunda özellikle tarım alanlarının korunmasının ve plansız kentleşmenin önlenmesinin önemine dikkat çekti.

1,5 saat süren etkinlikte, Kuşadası'ndaki hızlı nüfus artışının tarımsal üretim alanlarına ve şehir planlamasına olan olumsuz etkileri bilimsel verilerle ortaya kondu. Konferans boyunca salonda yer bulmakta zorlanan katılımcılar, soru-cevap bölümünde de aktif olarak katkı sundu.

Etkinlik, Kuşadası'nın geleceğine dair bilinç oluşturmak ve çözüm odaklı yaklaşımları tartışmaya açmak açısından önemli bir platform işlevi gördü. - AYDIN