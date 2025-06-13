Kuşadası İlim Meclisi\'nden Gelecek İçin Öneriler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İlim Meclisi 3. Toplantısı "Serbest Kürsü" temasıyla gerçekleşti.

Kuşadası'nın geleceğine ışık tutmak, kente değer katacak projeler üretmek amacıyla kurulan Kuşadası İlim Meclisi, üçüncü toplantısını "Serbest Kürsü" başlığı ve "Kuşadası İçin Bir Fikrim Var" temasıyla gerçekleştirdi. 11 üyenin katılımıyla yapılan toplantı, farklı alanlarda hazırlanan proje ve fikirlerle dikkat çekti.

Toplantının ilk konuşmacısı, yerel tarihçilerden Sedat Onar oldu. Onar, 11 cephede hayatını kaybeden 17 bin 153 Kuşadası şehidi anısına hazırlanan "Kuşadası Tarihi Anıtları Projesi" hakkında bilgi verdi. 12 asker figüründen oluşan "Cennete Giden Yol" isimli heykel projesinin, ilerleyen aylarda somut hale getirilerek kent yöneticilerine sunulacağı açıklandı.

İkinci sunum, meclis koordinatörü Mahmut Ökçesiz tarafından yapıldı. Ökçesiz, Adalızade Mezarlığı'nın açık hava müzesine dönüştürülmesi, mezar taşı uzmanlığı rehberlik kursu, Avrupa Mezarlıkları Birliği'ne üyelik gibi dikkat çeken projeleri detaylarıyla anlattı. Ayrıca Kuşadası'nda kültürel odaklı şehir içi yürüyüş turları düzenlenmesi fikri, üyelerden büyük ilgi gördü.

Üçüncü konuşmayı, yeni meclis üyelerinden Hüseyin Turgut yaptı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi eski yöneticilerinden ve TBMM Zeka Komisyonu eski üyesi olan Turgut, Kuşadası Turizm Tanıtım Programları kapsamında öneriler, saha çalışmaları ve başarılı örneklerle dolu bir sunum gerçekleştirdi.

Dördüncü konuşmacı, eski meclis üyelerinden Dr. Bilgehan Algan oldu. Algan, Cruise fuarları, Kuşadası Kongre Merkezi ve genel anlamda turizm tanıtım planları konusunda önemli değerlendirmeler yaparak, yeni stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının son konuşmacısı ise arkeolog Nehir Ersoy oldu. Kuşadası'nın arkeolojik, etnografik ve kültürel mirasının korunabilmesi için KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu) biriminin belediye bünyesinde acilen kurulması gerektiğini ifade eden Ersoy, kent miras envanterinin çıkarılması ve tescil çalışmaları için hızla harekete geçilmesi çağrısında bulundu. - AYDIN