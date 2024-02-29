Kuşadası Kaymakamı Belediye Ek Hizmet Binasını Ziyaret Etti

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediyesi Ek Hizmet Binası'nı ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari'den kent genelinde gerçekleştirilen sosyal yardım projeleri ile alt ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi alan Kaymakam Keklik, " Artan nüfus karşısında da sosyal yardım projelerinin önemi ortaya çıkıyor. Kuşadası Belediyesi yöneticilerine ve çalışanlarına bugüne kadar kentimize sundukları hizmet ve yatırımlar için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediyesi Ek Hizmet Binası'nı ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ile bir araya geldi. Kaymakam İbrahim Keklik ile bir süre sohbet eden Belediye Başkan Yardımcısı Suvari, daha sonra Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde 5 yılda yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında misafirine bilgi verdi. Ek Hizmet Binası'nı da dolaşan Kaymakam Keklik, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile de sohbet etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Başkanımız Ömer Günel'in görevde olduğu 5 yılda sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiğimiz çalışmalarla, ihtiyaç sahibi kent sakinlerine sosyal ve ekonomik destekler sunduk. Son 5 yılda 4 bin 685 kişiye 4 milyon 528 bin TL nakdi yardımda bulunduk. Bunun yanı sıra gıda, yakacak, soba yardımı gibi çeşitli başlıklar altında ayni yardımlarımızı sürdürdük. Evde Bakım Birimi ile yaşlı, engelli ve hasta hemşehrilerimizin yardımına koştuk. Kadın Danışma Merkezimiz ile de kadın, çocuk ve gençlerin yaşadığı sorunlar ile ilgili olarak psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti verdik."
Ekonomik krizin ailelere yansıyan olumsuz etkilerini en aza indirgemek için de yeni projeler geliştirdiklerine dikkat çeken Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, şöyle devam etti:
"Bu amaçla 2-5 yaş aralığındaki çocuklar için başlattığımız süt desteği projesi devam ediyor. Yine 6-14 yaş arası ilk ve ortaokul öğrencilerine beslenme çantası desteği veriyoruz. Gazibeğendi Tesislerimizde üniversite öğrencilerimize ücretsiz akşam yemeği uygulaması da 3 yıldır sürüyor. Bunun yanında öğrencilerimize nakdi eğitim desteği ve kırtasiye yardımı yapıyoruz. Bunların yanında temel belediyecilik faaliyetlerimiz kapsamında son 5 yılda kentimize 933 milyon 702 bin TL yatırımla 218 kilometre yeni yol kazandırdık."
Kaymakam Keklik de "Kuşadası Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olduğu için hızla gelişip büyüyor. Tabii bu durum da beraberinde kente göçü getiriyor. Artan nüfus karşısında da sosyal yardım projelerinin önemi ortaya çıkıyor. Kuşadası Belediyesi yöneticilerine ve çalışanlarına bugüne kadar kentimize sundukları hizmet ve yatırımlar için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.
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