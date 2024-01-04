Kuşadası\'na Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi yapılıyor

Kuşadası Belediyesi'nin kente yeni bir sosyal donatı alanı kazandırmak ve kültür, sanat ile spor faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını sağlamak amacıyla eski toprak saha olarak bilinen alanda projelendirdiği 'Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapım çalışmalarına başlandı. Çalışma sona erdiğinde Kuşadası, Başkan Ömer Günel'in öncülüğünde vizyon bir yatırıma daha kavuşmuş olacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nin ardından Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapım çalışmalarına da başlandı. Bu kapsamda ekipler, Kuşadası Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi'nin yanında yer alan eski toprak sahada yükselecek olan merkezde, otopark olarak kullanıldığı için ilk etapta zeminde bulunan bordür taşlarını sökerek temizledi.

Kuşadası'nda kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tek bir çatı altında toplayacak olan merkez, toplam 9 bin 477 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Merkezde, 5 bin 738 metrekare yeşil alan bulunacak. Kentin sosyal hayatının yanı sıra turizmine de canlılık getirecek olan projede ayrıca 530 metrekare engelsiz yaşam merkezi, 1060 metrekare spor alanı ve 1889 metrekare sosyal donatı alanı yer alacak. Bünyesinde 13'ü engelli olmak üzere toplam 273 araçlık bir otoparkı da barındıracak olan 'Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi, kentin önemli bir ihtiyacını giderecek.

"Söz verdiklerimizin üç katını yaptık"

Kuşadası Belediyesi olarak kente değer katan çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Görevde olduğumuz 5 yılda söz verdiklerimizin 3 katını yaptık. Kentimizde bulunan 23 mahallemizin hepsinde gerçekleştirdiğimiz alt ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra hemşehrilerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımız için eğitim merkezleri açtık. Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nin ardından Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi de bizim için büyük önem taşıyan bir proje. Bir sonraki dönemimizde de kentimizde vizyon projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN