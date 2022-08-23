Kuşadası'nda Düzenlenecek Altın Güvercin Beste Yarışması'nın Dijital Halk Oylaması Başladı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Düzenlenecek Altın Güvercin Beste Yarışması'nın Dijital Halk Oylaması Başladı

23.08.2022 17:35
Kuşadası'nda Düzenlenecek Altın Güvercin Beste Yarışması'nın Dijital Halk Oylaması Başladı

Kuşadası’nda 10-11 Eylül günlerinde düzenlenecek “25. Altın Güvercin Beste Yarışması” için dijital halk oylaması başladı. Müzikseverlerin ilgi gösterdiği oylamanın ilk gününde 3 bin 840 oy kullanıldı.

Kuşadası'nda 10-11 Eylül günlerinde düzenlenecek "25. Altın Güvercin Beste Yarışması" için dijital halk oylaması başladı. Müzikseverlerin ilgi gösterdiği oylamanın ilk gününde 3 bin 840 oy kullanıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde ve Eviz Yapı ana sponsorluğunda düzenlenen 25. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın hazırlıkları sürerken dijital halk oylaması da başladı.

183 beste arasından ön jüri tarafından yapılan teknik ve müzikal değerlendirme sonucunda belirlenen 10 finalist, bestelerini altinguvercin.com.tr adresli internet sitesi üzerinden müzikseverlere dinletme imkanı buldu. Oylamanın ilk gününde 3 bin 840 müziksever, finalist besteleri dinleyerek oy kullandı. Telefon numarasına gelen SMS kodu ile giriş yapılan ve yalnızca bir kez oy kullanmaya imkan veren dijital oylama, 11 Eylül'de Özer Türk Stadı'nda düzenlenecek olan büyük final gecesinde son bestenin seslendirilmesinin ardından, jüri üyelerinin değerlendirme süreci ile eş zamanlı olarak sona erecek.

Dijital oylamanın sonucu "13. jüri" olarak değerlendirilecek. Ulusal bir televizyon kanalından naklen yayınlanacak olan final gecesinde; birinci olan beste Altın Güvercin ve 100 bin TL, ikinci olan beste Gümüş Güvercin ve 50 bin TL, üçüncü olan beste ise Bronz Güvercin ve 25 bin TL ile ödüllendirilecek. Yarışmada, en başarılı yorumcu ödülü de sahibini bulacak.

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Kaynak: ANKA

Kuşadası, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Düzenlenecek Altın Güvercin Beste Yarışması'nın Dijital Halk Oylaması Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda Düzenlenecek Altın Güvercin Beste Yarışması'nın Dijital Halk Oylaması Başladı - Son Dakika
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