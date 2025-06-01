Kuşadası\'nda 3 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kuşadası'nda kaçak sigara operasyonu: 3 ton tütün ele geçirildi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda yaklaşık 3 ton kıyılmış tütün, 180 bin adet doldurulmuş makaron ve çok sayıda makine ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Kuşadası ilçesinde sigara sarımı yaparak piyasaya sürdüğü tespit edilen M.B., R.Y. ve B.O. isimli şahısların işyeri ve ikametlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 2 ton 988 kilogram kıyılmış tütün, 180 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 75 bin adet sahte bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, 1 adet sigara sarma makinesi ile 5 adet tütün kıyma makinesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.