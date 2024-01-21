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Kuşadası'nda 5 Yılda 218 Kilometre Yol Yapıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda 5 Yılda 218 Kilometre Yol Yapıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in görev süresinde kente 933 milyon 702 bin liralık yatırımla 218 kilometre yeni yol kazandırıldı. Alt ve üstyapı yenileme çalışmaları da kesintisiz olarak devam ediyor.

Kuşadası\'nda 5 Yılda 218 Kilometre Yol Yapıldı
21.01.2024 - 09:49,  Güncelleme: 09:53
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in görev süresinde olduğu 5 yılda, kente 933 milyon 702 bin liralık yatırımla 218 kilometre yeni yol kazandırılırken, birçok farklı mahallede de alt ve üstyapıyı yenileme çalışmaları kesintisiz sürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mesai kavramı gözetmeksizin Kuşadası'nda hizmet üretmek için çalışıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla kentin alt ve üstyapı sorunlarına kalıcı çözüm getirmek amacıyla yürütülen yol yapım, bakım ve yenileme çalışmaları kent merkezi ve merkeze uzak mahallerde eş zamanlı olarak devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişilik ekip, modern ve estetik bir turizm kenti oluşturma hedefiyle 7/24 esasına göre kesintisiz mesai harcıyor. Yol yapım çalışmalarında ekiplerce belirlenen program dahilinde sıcak asfalt dökümüne hazırlık, yağmur suyu hattı ve kilit parke taşı döşemesi çalışmaları yapılıyor. Kaldırım ve bordür imalatı da gerçekleştiren ekipler, Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'ndaki konforlu yolların sayısını her geçen gün artırıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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