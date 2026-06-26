İkinci yaşamın sırları Sağlıklı Bahar Merkezi\'nde konuşuldu

Kuşadası Belediyesi tarafından İkinci Bahar Merkezi'nde düzenlenen 'Sağlıklı Olmak İçin Nasıl Beslenmeliyim?' konulu söyleşi, 60 yaş üstü vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri olan doğru beslenme tüm yönleriyle ele alındı.

Başkan Ömer Günel döneminde hayata geçirilen ve ileri yaş grubundaki vatandaşların sosyal yaşamına önemli katkılar sunan İkinci Bahar Merkezi, eğitim ve farkındalık etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Sağlıklı yaş alma konusunda bilinç oluşturmayı amaçlayan söyleşide, dengeli beslenmenin önemi, yaş ilerledikçe değişen besin ihtiyaçları ve günlük yaşamda uygulanabilecek sağlıklı alışkanlıklar hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Etkinlik öncesinde katılımcıların boy ve kilo ölçümleri yapılarak genel sağlık durumları değerlendirildi. Söyleşi boyunca vatandaşlar, merak ettikleri konuları doğrudan Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan'a sorma fırsatı bulurken, sağlıklı yaşam konusunda uzman görüşlerinden yararlanmanın memnuniyetini yaşadı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinliğin sonunda katılımcılar, edindikleri bilgilerin günlük yaşamlarında kendilerine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, bu tür bilinçlendirici programları hayata geçiren Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti - AYDIN