Kuşadası\'nda Akşam Trafik Sorunu Büyüyor

Kısa süre öncesine kadar büyükşehirlerin sorunu olan trafik yoğunluğu ülke genelindeki pek çok şehrin ortak sorunu haline gelmeye başladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özellikle akşam saatlerinde yollarda oluşan uzun araç kuyrukları ciddi sorun olmaya başladı.

Bu yıl turizm açısından oldukça sıkıntılı sezon yaşanan Kuşadası'nda yabancı turist yoğunluğunun oldukça düşük olduğu belirtilirken, yerli turistin de beklenenin oldukça altında olduğu öğrenildi. Buna rağmen ilçede yaşanan trafik yoğunluğu şehirde ciddi sıkıntı oluşturmaya başladı. - AYDIN